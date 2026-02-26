Klondike Gold schließt nicht vermittelte Finanzierung in Höhe von 3.086.959 $ ab, um die Bohrprogramme 2026 zu erweitern

26. Februar 2026, Vancouver, British Columbia, Kanada / IRW-Press / Klondike Gold Corp. (TSX.V: KG; FWB: LBDP; OTC: KDKGF) („Klondike Gold“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Finanzierung mittels nicht vermittelter Privatplatzierung abgeschlossen und damit 3.086.959 $ eingenommen hat (die „Privatplatzierung“).

Peter Tallman, President und CEO von Klondike Gold, sagt dazu: „Wir sind begeistert von der zunehmenden Unterstützung durch unsere strategischen Anleger, denn sie verschafft uns die Mittel für die offensiven Pläne zur Beschleunigung der Ressourcenerweiterung und -erschließung in unserem Goldprojekt Klondike District. Die heute angekündigte Finanzierung wird es uns zusammen mit den für diese Saison prognostizierten Royalty-Zahlungen aus der Mine Montana Creek Placer ermöglichen, unser durchschnittliches saisonales Bohrvolumen mehr als zu verdoppeln und die entsprechenden Arbeiten zu finanzieren. Die ersten NI 43-101-konformen Mineralressourcen des Unternehmens berücksichtigten lediglich die Bohrungen bis Ende 2021. Klondike Gold hat seither 137 Bohrlöcher über insgesamt 19.137 Meter (bis Ende 2025) absolviert, die Step-outs bekannter mineralisierter Gebiete anvisierten. Unsere nun vollständig finanzierten Pläne für 2026 sehen weitere 8.000 Meter an Bohrungen vor, die Step-outs von mineralisierten Zonen zum Ziel haben.

Ziel des diesjährigen gezielten Bohrprogramms ist es, anhand der Bohrungen im Jahr 2026 eine geplante Aktualisierung der NI 43-101-konformen Mineralressourcen in unseren Lagerstätten Lone Star und Stander sowie die Berücksichtigung möglicher neuer Entdeckungen Anfang 2027 zu ermöglichen.“

Nach Abschluss der Privatplatzierung begab das Unternehmen 20.579.729 Einheiten zu einem Preis von 0,15 $ pro Einheit, wobei jede Einheit aus einer Stammaktie und einem Stammaktienkaufwarrant besteht. Die 20.579.729 begebenen Warrants sind 2 Jahre lang (bis zum 25. Februar 2028) gültig und haben einen Ausübungspreis von 0,20 $ pro Aktie.

Alle in Verbindung mit der Privatplatzierung begebenen Wertpapiere sind im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen und den Richtlinien der TSX Venture Exchange an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltedauer von vier Monaten und einem Tag gebunden, die am 26. Juni 2026 endet.

Vier firmeninterne Personen (Insider) des Unternehmens nahmen an der Privatplatzierung teil und erwarben insgesamt 990.000 Einheiten. Die Käufe dieser Insider gelten als Transaktionen mit nahestehenden Personen („Related Party Transactions“) im Sinne der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions („MI 61-101“). Die Emissionen sind von den formellen Bewertungs- und Minderheitsaktionärs-Zustimmungsanforderungen der MI 61-101 ausgenommen, da es sich um Emissionen von Wertpapieren gegen Barzahlung handelt und der Marktwert der an die Insider ausgegebenen Einheiten sowie die von ihnen gezahlte Gegenleistung 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht überstiegen. Durch den Abschluss der Privatplatzierung entstanden weder neue Insider noch kam es zu einer Änderung der Kontrollverhältnisse.