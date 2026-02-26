Aurania informiert über neueste Entwicklungen beim Nickel-Kobalt-Projekt Balangero

Toronto, Ontario, 26. Februar 2026 / IRW-Press / Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU; OTCQB: AUIAF; Frankfurt: 20Q) („Aurania” oder das „Unternehmen”) gibt bekannt, dass die Ergebnisse von 28 Proben aus dem Nickel-Kobalt-Projekt Balangero (das „Projekt”) in Norditalien vorliegen. Die Proben wurden im Laboratoire GeoRessources – École Nationale Supérieure de Géologie, Université de Lorraine, untersucht und ergaben zwischen 1560 und 2015 ppm Nickel (durchschnittlich 1763 ppm), sowie 81,5 bis 108 ppm Kobalt und 16,2 bis 146 ppm Kupfer. Diese neuen Ergebnisse stehen im Einklang mit den mehr als 200 historischen Proben, die an diesem Standort entnommen wurden.

Dr. Keith Barron, Präsident und CEO von Aurania, kommentierte: „Es gibt viele historische Daten aus Balangero, und diese bestätigten, was bereits vermutet wurde. 1942 gründete die italienische Regierung die SANI (Societá Anonima Nichelio Italiana) speziell zur Suche nach Nickelvorkommen in Italien. In Balangero wurde der magnetische Sandanteil der Abfälle aus der Asbestaufbereitung tatsächlich zurückgewonnen und 1943 einige Monate lang zur Herstellung von gehärtetem Stahl für den Kriegseinsatz verwendet. Diese Informationen blieben im Archiv der Stadt Turin verborgen. Aus verschiedenen Gründen ist die Nickelversorgung in Europa erneut von entscheidender Bedeutung geworden, und wir glauben, dass Balangero heute die am leichtesten zugängliche Quelle für dieses Metall darstellt.“

Die Mine Balangero (auch San Vittorio genannt), 30 Kilometer von der Stadt Turin in Norditalien entfernt, produzierte zwischen 1918 und 1990 Asbest und war die größte Tagebaumine für Asbest in Europa. Im Jahr 1966 wurden die Abfälle aus der Mine gründlich als potenzielle Nebenproduktquelle für Nickel und Kobalt untersucht. Die Mitarbeiter von Aurania wurden im Rahmen einer Literaturrecherche zu ihrem Ni-Co-Projekt in Nordkorsika auf das Projekt aufmerksam. Der Standort Balangero enthält wie Korsika reichlich Awaruit, eine eher seltene natürliche Nickel-Eisen-Legierung, die keinen Schwefel enthält und als direkte Quelle für die Beschickung von Öfen zur Edelstahlherstellung oder zur Weiterverarbeitung zu Nickelsulfat in EV-Batteriequalität verwendet werden kann. Als potenzielle Quelle für „grünes” Nickel steht es sicherlich im Einklang mit den erklärten Zielen der Europäischen Union (EU) für die Gewinnung und Produktion sauberer kritischer Metalle.