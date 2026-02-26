The Trade Desk Registered (A) - Aktie rauscht in die Tiefe - 26.02.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die The Trade Desk Registered (A) Aktie. Sie fällt um -15,07 % auf 18,112€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,78 %, geht es heute bei der The Trade Desk Registered (A) Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

The Trade Desk ist ein führendes Unternehmen im Bereich der programmatischen Werbung, das durch seine unabhängige Plattform und fortschrittliche Technologien hervorsticht. Es konkurriert mit großen Namen wie Google und Amazon, bietet jedoch durch seine Flexibilität und Transparenz einzigartige Vorteile.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die The Trade Desk Registered (A) Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -48,11 % hinzunehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die The Trade Desk Registered (A) Aktie damit um -18,58 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -42,46 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die The Trade Desk Registered (A) um -45,72 % verloren.

The Trade Desk Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -18,58 % 1 Monat -42,46 % 3 Monate -48,11 % 1 Jahr -75,60 %

Informationen zur The Trade Desk Registered (A) Aktie

Es gibt 440 Mio. The Trade Desk Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,01 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von The Trade Desk Registered (A)

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,09 %. Alphabet notiert im Plus, mit +0,41 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,21 %. Snap Inc verliert -0,84 % Roku Registered (A) notiert im Minus, mit -0,87 %.

The Trade Desk Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die The Trade Desk Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur The Trade Desk Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.