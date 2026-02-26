    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWorldline AktievorwärtsNachrichten zu Worldline

    Worldline - Aktie legt am 26.02.2026 stark zu

    Am heutigen Handelstag konnte die Worldline Aktie bisher um +15,59 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Worldline Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Worldline ist ein führender Anbieter von Zahlungs- und Transaktionsdienstleistungen, spezialisiert auf Zahlungsabwicklung, E-Commerce und POS-Terminals. Als europäischer Marktführer konkurriert es mit Adyen, PayPal und Stripe. Seine Stärke liegt in umfassenden End-to-End-Lösungen und einer starken europäischen Präsenz.

    Worldline Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 26.02.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +15,59 % konnte die Worldline Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Worldline Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,19 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1,6125, mit einem Plus von +15,59 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Worldline Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -10,99 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Worldline Aktie damit um +19,84 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,08 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Worldline auf -8,70 %.

    Worldline Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +19,84 %
    1 Monat +8,08 %
    3 Monate -10,99 %
    1 Jahr -80,26 %

    Informationen zur Worldline Aktie

    Es gibt 284 Mio. Worldline Aktien. Damit ist das Unternehmen 452,78 Mio. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Mastercard Registered (A), Visa (A) und Co.

    Mastercard Registered (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,17 %. Visa (A) notiert im Plus, mit +0,04 %. PayPal notiert im Plus, mit +0,35 %. Adyen Parts Sociales legt um +3,36 % zu

    Worldline Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Worldline Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Worldline Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Worldline

    +15,56 %
    +19,84 %
    +8,08 %
    -10,99 %
    -80,26 %
    -96,27 %
    -98,04 %
    -90,17 %
    ISIN:FR0011981968WKN:A116LR



