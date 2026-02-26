Thematische Veranstaltung der Canton Fair im März stellt neue Lösungen für Gebäude und Möbel in den Mittelpunkt

Im Mittelpunkt der Präsentation im März steht die Frage, wie Gebäude und Möbel auf die steigenden Prioritäten in Bezug auf Sicherheit, Funktionalität und langfristige Leistung reagieren. Anstatt Gebäude und Innenräume als statische Räume zu betrachten, befassen sich viele der vorgestellten Produkte mit der Art und Weise, wie Menschen im täglichen Leben mit Kochstellen, Ablageflächen und architektonischen Oberflächen interagieren.

GUANGZHOU, China, 26. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Da sich die weltweite Nachfrage in den Bereichen Wohnen, Gewerbe und Infrastruktur weiter entwickelt, konzentriert sich die thematische Veranstaltung der Canton Fair im März auf den Bereich Bau und Möbel und stellt Produkte und Lösungen in den Mittelpunkt, die die sich ändernden Erwartungen an Wohnumgebungen und Baustandards widerspiegeln. Die Veranstaltung , die auf der digitalen Plattform der Canton Fair stattfindet, bringt das ganze Jahr über globale Einkäufer und Lieferanten zusammen und beseitigt zeitliche und örtliche Barrieren, um einen effizienteren und widerstandsfähigeren internationalen Handel und Lieferketten zu unterstützen.

Bei der Wassernutzung wird bei der Produktgestaltung zunehmend auf Wasserqualität und Benutzerfreundlichkeit geachtet. Integrierte Küchenarmaturen, die die Funktionen von gefiltertem und normalem Wasser kombinieren, entsprechen dem Wunsch der Haushalte nach einem sichereren Wasserkonsum, ohne auf Komfort verzichten zu müssen. Unabhängige Wasserkanäle und mehrschichtige Filtrationskonzepte veranschaulichen, wie sich die Hersteller an strengere internationale Normen anpassen und gleichzeitig flexible Konfigurationen anbieten, die den unterschiedlichen Marktanforderungen gerecht werden.

Auch Möbel und Stauraumsysteme entwickeln sich weiter, da intelligente Funktionen über Unterhaltung und Beleuchtung hinaus auch in privateren Bereichen eingesetzt werden. In Kleiderschränken und Ankleidebereichen werden Materialinnovationen zunehmend mit intelligenten Funktionen gepaart, die ein gesundheitsorientiertes Wohnen unterstützen. Umgebungssteuerung, hygieneorientierte Funktionen und anpassungsfähige Beleuchtung zeigen, wie Möbel zu einem aktiven Teil der täglichen Wohnroutine werden, insbesondere für Familien mit erhöhter Sensibilität für das Raumklima.

Im Bereich der Baumaterialien konzentrieren sich die Innovationen weiterhin auf Leistung, Vielseitigkeit und Ästhetik. Die Fortschritte bei großformatigen, ultradünnen Oberflächenmaterialien haben ihre Verwendung von traditionellen architektonischen Anwendungen auf maßgeschneiderte Heimtextilien ausgeweitet. Dank ihrer verbesserten Festigkeit, Flexibilität und einer Vielzahl von Oberflächenbeschaffenheiten werden diese Materialien für Schränke, Wandverkleidungen und dekorative Elemente eingesetzt.

Für Einkäufer mit spezifischerem Beschaffungsbedarf bietet die Online-Plattform der Canton Fair eine spezielle Funktion für Beschaffungsanfragen. Diese Funktion ermöglicht es internationalen Einkäufern, detaillierte Anforderungen zu übermitteln, so dass Lieferanten mit entsprechenden Fähigkeiten gezielt tätig werden können, was die Effizienz und Reaktionsfähigkeit im grenzüberschreitenden Handel weiter verbessert.

Mit der thematischen Veranstaltung für die Industrie im März bietet die Kantonsmesse internationalen Einkäufern weiterhin Zugang zu neuen Lösungen und zuverlässigen Partnern in den Bereichen Bauen und Wohnen.

Für weitere Informationen klicken Sie bitte auf

https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2921129/Canton_Fair.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/thematische-veranstaltung-der-canton-fair-im-marz-stellt-neue-losungen-fur-gebaude-und-mobel-in-den-mittelpunkt-302698455.html