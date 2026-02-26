    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Thematische Veranstaltung der Canton Fair im März stellt neue Lösungen für Gebäude und Möbel in den Mittelpunkt

    GUANGZHOU, China, 26. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Da sich die weltweite Nachfrage in den Bereichen Wohnen, Gewerbe und Infrastruktur weiter entwickelt, konzentriert sich die thematische Veranstaltung der Canton Fair im März auf den Bereich Bau und Möbel und stellt Produkte und Lösungen in den Mittelpunkt, die die sich ändernden Erwartungen an Wohnumgebungen und Baustandards widerspiegeln. Die Veranstaltung , die auf der digitalen Plattform der Canton Fair stattfindet, bringt das ganze Jahr über globale Einkäufer und Lieferanten zusammen und beseitigt zeitliche und örtliche Barrieren, um einen effizienteren und widerstandsfähigeren internationalen Handel und Lieferketten zu unterstützen.

    Im Mittelpunkt der Präsentation im März steht die Frage, wie Gebäude und Möbel auf die steigenden Prioritäten in Bezug auf Sicherheit, Funktionalität und langfristige Leistung reagieren. Anstatt Gebäude und Innenräume als statische Räume zu betrachten, befassen sich viele der vorgestellten Produkte mit der Art und Weise, wie Menschen im täglichen Leben mit Kochstellen, Ablageflächen und architektonischen Oberflächen interagieren.

    Bei der Wassernutzung wird bei der Produktgestaltung zunehmend auf Wasserqualität und Benutzerfreundlichkeit geachtet. Integrierte Küchenarmaturen, die die Funktionen von gefiltertem und normalem Wasser kombinieren, entsprechen dem Wunsch der Haushalte nach einem sichereren Wasserkonsum, ohne auf Komfort verzichten zu müssen. Unabhängige Wasserkanäle und mehrschichtige Filtrationskonzepte veranschaulichen, wie sich die Hersteller an strengere internationale Normen anpassen und gleichzeitig flexible Konfigurationen anbieten, die den unterschiedlichen Marktanforderungen gerecht werden.

    Auch Möbel und Stauraumsysteme entwickeln sich weiter, da intelligente Funktionen über Unterhaltung und Beleuchtung hinaus auch in privateren Bereichen eingesetzt werden. In Kleiderschränken und Ankleidebereichen werden Materialinnovationen zunehmend mit intelligenten Funktionen gepaart, die ein gesundheitsorientiertes Wohnen unterstützen. Umgebungssteuerung, hygieneorientierte Funktionen und anpassungsfähige Beleuchtung zeigen, wie Möbel zu einem aktiven Teil der täglichen Wohnroutine werden, insbesondere für Familien mit erhöhter Sensibilität für das Raumklima.

    Im Bereich der Baumaterialien konzentrieren sich die Innovationen weiterhin auf Leistung, Vielseitigkeit und Ästhetik. Die Fortschritte bei großformatigen, ultradünnen Oberflächenmaterialien haben ihre Verwendung von traditionellen architektonischen Anwendungen auf maßgeschneiderte Heimtextilien ausgeweitet. Dank ihrer verbesserten Festigkeit, Flexibilität und einer Vielzahl von Oberflächenbeschaffenheiten werden diese Materialien für Schränke, Wandverkleidungen und dekorative Elemente eingesetzt.

    Für Einkäufer mit spezifischerem Beschaffungsbedarf bietet die Online-Plattform der Canton Fair eine spezielle Funktion für Beschaffungsanfragen. Diese Funktion ermöglicht es internationalen Einkäufern, detaillierte Anforderungen zu übermitteln, so dass Lieferanten mit entsprechenden Fähigkeiten gezielt tätig werden können, was die Effizienz und Reaktionsfähigkeit im grenzüberschreitenden Handel weiter verbessert.

    Mit der thematischen Veranstaltung für die Industrie im März bietet die Kantonsmesse internationalen Einkäufern weiterhin Zugang zu neuen Lösungen und zuverlässigen Partnern in den Bereichen Bauen und Wohnen.

    Für weitere Informationen klicken Sie bitte auf
    https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2921129/Canton_Fair.jpg 

     

     

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/thematische-veranstaltung-der-canton-fair-im-marz-stellt-neue-losungen-fur-gebaude-und-mobel-in-den-mittelpunkt-302698455.html





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Thematische Veranstaltung der Canton Fair im März stellt neue Lösungen für Gebäude und Möbel in den Mittelpunkt GUANGZHOU, China, 26. Februar 2026 /PRNewswire/ - Da sich die weltweite Nachfrage in den Bereichen Wohnen, Gewerbe und Infrastruktur weiter entwickelt, konzentriert sich die thematische Veranstaltung der Canton Fair im März auf den Bereich Bau und …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     