    DuMont übernimmt Herausgeberschaft der 'Kölnischen Rundschau'

    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    KÖLN (dpa-AFX) - Die DuMont-Mediengruppe übernimmt zum 1. April die Herausgeberschaft der "Kölnischen Rundschau". Die Regionalzeitung solle als eigenständige publizistische Marke fortgeführt werden, hieß es in einer Mitteilung. DuMont-Chef Christoph Bauer erklärte, die "Kölnische Rundschau" solle auch künftig eine "wichtige Stimme für die Region" bleiben.

    Bisher lag die Herausgeberschaft den Angaben zufolge beim Heinen-Verlag, der seit 1998 mit DuMont zusammenarbeitet. Aufgrund der tiefgreifenden Veränderungen im Leser- und Werbemarkt sei "eine eigenständige Redaktionstätigkeit für den Heinen-Verlag wirtschaftlich nicht mehr tragfähig".

    Wechsel der Herausgeberschaft

    Der Heinen-Verlag beendet den Angaben zufolge zum 31. März 2026 seine redaktionelle Tätigkeit für die "Kölnische Rundschau". Künftig soll die Zeitung in die regionale Struktur der Kölner Stadt-Anzeiger Medien eingebunden werden, einer Tochter von DuMont. Diese übernehmen die journalistische Arbeit mit einem eigenen Team. Für die "Kölnische Rundschau" ist im gemeinsamen Newsroom eine eigene Chefredaktion vorgesehen. Zu den Kölner Stadt-Anzeiger Medien zählen außerdem der "Kölner Stadt-Anzeiger" und der Boulevardtitel "Express".

    Ausbau digitaler Angebote

    Zudem übernehmen laut Mitteilung die Kölner Stadt-Anzeiger Medien die Anteile des Heinen-Verlags an der Rheinischen Redaktionsgemeinschaft, die seit Jahren Inhalte für die Regional- und Lokalteile liefert. Die regionale Berichterstattung solle damit gesichert werden.

    Parallel kündigte DuMont den Ausbau seines digitalen Regionalgeschäfts an: Geplant seien neue lokale Online-Angebote und Apps im Raum Köln. Dafür sollen mehr als 30 neue Stellen entstehen./svv/DP/jha






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
