Qnity Electronics Aktie startet durch - 26.02.2026

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Qnity Electronics Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +66,85 %.

Die Qnity Electronics Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +11,72 % auf 113,99€ zulegen. Das sind +11,96 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,58 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Qnity Electronics Aktie. Nach einem Plus von +2,58 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 113,99€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Qnity Electronics Aktie damit um +16,98 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +40,52 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Qnity Electronics auf +63,22 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,09 % geändert.

Qnity Electronics Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +16,98 % 1 Monat +40,52 % 3 Monate +66,85 % 1 Jahr +66,85 %

Informationen zur Qnity Electronics Aktie

Es gibt 209 Mio. Qnity Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,09 Mrd.EUR € wert.

Qnity Electronics, Inc. (“Qnity”) (NYSE: Q) today reported results for the fourth quarter and full year ended December 31, 2025. “We successfully completed our spin-off into an independent company in November, establishing Qnity as a leading pure …

Qnity Electronics Aktie jetzt kaufen?

Ob die Qnity Electronics Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Qnity Electronics Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.