    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsQnity Electronics AktievorwärtsNachrichten zu Qnity Electronics

    Besonders beachtet!

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Qnity Electronics Aktie startet durch - 26.02.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Qnity Electronics Aktie bisher um +11,72 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Qnity Electronics Aktie.

    Besonders beachtet! - Qnity Electronics Aktie startet durch - 26.02.2026
    Foto: Owen Miller - Unsplash

    Qnity Electronics aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 26.02.2026

    Die Qnity Electronics Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +11,72 % auf 113,99 zulegen. Das sind +11,96  mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,58 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Qnity Electronics Aktie. Nach einem Plus von +2,58 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 113,99. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Qnity Electronics Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +66,85 %.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    6.390,98€
    Basispreis
    4,49
    Ask
    × 14,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7.400,00€
    Basispreis
    4,63
    Ask
    × 14,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Qnity Electronics Aktie damit um +16,98 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +40,52 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Qnity Electronics auf +63,22 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,09 % geändert.

    Qnity Electronics Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +16,98 %
    1 Monat +40,52 %
    3 Monate +66,85 %
    1 Jahr +66,85 %

    Informationen zur Qnity Electronics Aktie

    Es gibt 209 Mio. Qnity Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,09 Mrd.EUR € wert.

    Qnity Reports Fourth Quarter and Full Year 2025 Results


    Qnity Electronics, Inc. (“Qnity”) (NYSE: Q) today reported results for the fourth quarter and full year ended December 31, 2025. “We successfully completed our spin-off into an independent company in November, establishing Qnity as a leading pure …

    Qnity Electronics Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Qnity Electronics Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Qnity Electronics Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Qnity Electronics

    +3,45 %
    +22,18 %
    +47,00 %
    +79,59 %
    +27,38 %
    ISIN:US74743L1008WKN:A41FSG



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Qnity Electronics Aktie startet durch - 26.02.2026 Am heutigen Handelstag konnte die Qnity Electronics Aktie bisher um +11,72 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Qnity Electronics Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     