AKTIE IM FOKUS
Atoss auf Erholungskurs vom Dreijahrestief - Konzernchef kauft
- Obereder kauft viele Aktien, Anleger greifen zu...
- Kurs fiel auf ~80€, stieg dann auf 87,10€ (+8,6%).
- Obereder kaufte für circa 6,8 Mio.€ und 0,81 Mio.€
FRANKFURT (dpa-AFX) - Das jüngste Dreijahrestief verleitet Anleger von Atoss Software neuerdings zum Zugreifen. Den Anstoß dazu gab der Vorstandschef und Firmengründer Andreas Obereder, der zuletzt im großen Stil Aktien des eigenen Unternehmens gekauft hat. Am Mittwoch gab es entsprechende Mitteilungen und am Donnerstag wurde nachgelegt. Dies trieb den Kurs, der am Vortag im Verlauf schon angezogen hatte, am Donnerstag nochmals um mehr als vier Prozent auf 87,10 Euro nach oben.
Am Montag hatten die Aktien knapp unter 80 Euro ein Tief seit März 2023 erreicht, dem sie am Vortag vor den ersten Mitteilungen zu Obereders Käufen noch nahestanden. Seit dem Vortagstief von 80,20 Euro hat der Atoss-Kurs bis zuletzt 8,6 Prozent zugelegt.
Aus den Mitteilungen vom Mittwoch ging hervor, dass Aktien im Wert von knapp 6,8 Millionen Euro erworben wurden. Am Donnerstag erhöhte sich Obereders Volumen dann in einer weiteren Mitteilung um Aktien im Wert von gut 810.000 Euro./tih/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ATOSS Software Aktie
Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,19 % und einem Kurs von 87,10 auf Tradegate (26. Februar 2026, 14:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ATOSS Software Aktie um +7,04 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,47 %.
Die Marktkapitalisierung von ATOSS Software bezifferte sich zuletzt auf 1,40 Mrd..
ATOSS Software zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 143,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 130,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 157,00EUR was eine Bandbreite von +49,43 %/+80,46 % bedeutet.
Zunächst mal geht es ja um eine Cloud, die weitere Kundendaten sicher in Europa verwahrt. Zweitens " bastelt" sich kein Unternehmen etwas mit KI zusammen, was weder Wartung noch Problemlösung enthält. Drittens ist Atoss ein preiswerter Anbieter mit einem SaaS Modell und kalkulierbaren Kosten. Viertens schichten derzeit viele Fonds, Privatiers und Anleger ihr Vermögen von den USA nach Europa um, fünftens ist das KGV nun für einen Wachstumswert günstig, sechstens gab es in der Vergangenheit nur Glück mit diesem Investment, siebtens gibt es viele Kaufempfehlungen bekannter Investmenthäuser, achtens lag der Höchstkurs bei 157 € , neuntens ist die Dividende in zweieinhalb Monaten auf dem Konto und hat dann mehr als 10 % Jahresrendite ( bezogen auf die Relation 12 Monate zu 2,5 Monaten) , zehntes haben Börse Online und Euro am Sonntag Kaufempfehlungen ausgesprochen, elftens hat der CEO und Gründer selbst kräftig nachgelegt, was immer ein sicheres Zeichen für den inneren Wert ist und zwölftens wird dieser Mensch bald 70 Jahre alt und führt das Unternehmen mit sachlicher, innovationsbewusster ruhiger Hand um es vielleicht einem Big für richtig fette Kurse zu verkaufen. ----
Und er hat es jüngst wiederholt - für über 7 Mio. EUR. Ich habe es ihm zumindest gleich getan und auch nachgelegt.
der Softwareaktien-Sektor ist zur Zeit genauso toxisch wie der softwarebasierende Plattform-Sektor. es gibt kein Entrinnen, auch nicht für Atoss.