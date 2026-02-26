Atoss auf Erholungskurs vom Dreijahrestief - Konzernchef kauft

Aus den Mitteilungen vom Mittwoch ging hervor, dass Aktien im Wert von knapp 6,8 Millionen Euro erworben wurden. Am Donnerstag erhöhte sich Obereders Volumen dann in einer weiteren Mitteilung um Aktien im Wert von gut 810.000 Euro./tih/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ATOSS Software Aktie

Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,19 % und einem Kurs von 87,10 auf Tradegate (26. Februar 2026, 14:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ATOSS Software Aktie um +7,04 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,47 %.

Die Marktkapitalisierung von ATOSS Software bezifferte sich zuletzt auf 1,40 Mrd..

ATOSS Software zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7500 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 143,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 130,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 157,00EUR was eine Bandbreite von +49,43 %/+80,46 % bedeutet.