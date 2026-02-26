Norsemont begrüßt seine Aktionäre und Investoren bei der PDAC 2026 in Toronto (1.-4. März) am Stand 3035

Vancouver, B.C., 26. Februar 2026 / IRW-Press / Norsemont Mining Inc. (CSE: NOM, OTC: NRRSF, FWB: LXZ1) („Norsemont“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen bei der Jahreskonferenz der Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), die von Sonntag, den 1. März bis Mittwoch, den 4. März 2026 im Metro Toronto Convention Centre (MTCC) über die Bühne gehen wird, als Aussteller am Stand Nr. 3035 vertreten ist.

Kommentar des Managements

Marc Levy, CEO von Norsemont:

„Besuchen Sie uns gerne an unserem Stand 3035, um mehr über die neuesten Explorationsergebnisse, unsere Entwicklungsstrategie und bevorstehende Meilensteine zu erfahren. Unsere technischen Teams und das Management werden vor Ort sein und mit Ihnen über Themen wie Geologie, Bohrungen und Wachstumspläne diskutieren. Wir freuen uns schon darauf, im Jahr 2026 auch an weiteren Bergbau- und Investment-Konferenzen in Nordamerika und auf internationaler Ebene teilzunehmen.“

Über PDAC

Unter dem Titel „The World’s Premier Mineral Exploration & Mining Convention“ ist die PDAC die führende Veranstaltung für Menschen, Regierungen, Unternehmen und Organisationen, die auf dem Gebiet der Rohstoffexploration tätig sind. Auf der Veranstaltung im Jahr 2025 konnten mehr als 1.330 Aussteller, 2.500 Anleger und 27.353 Besucher persönlich begrüßt werden. Auf die Teilnehmer wartete außerdem ein reichhaltiges Programm mit Kursen und Networking-Events.

Die Veranstaltung findet jährlich in der Stadt Toronto in Kanada statt. Sie ist seit ihrer Gründung im Jahr 1932 stetig gewachsen und hat immer mehr an Format und Einfluss gewonnen. Heute gilt sie als DAS Event der internationalen Bergbaubranche schlechthin.

Nähere Informationen über die Konferenz sowie die Anmeldeformalitäten finden Sie unter https://www.pdac.ca/convention.

Besuchen Sie uns am Stand Nr. 3035 und lernen Sie einige unserer Teammitglieder kennen.

Im Namen des Boards,

NORSEMONT MINING INC.

Marc Levy

CEO & Chairman

