Nicola Mining fährt Produktion von hochgradigem Gold- und Silberkonzentrat hoch

VANCOUVER, B.C., 26. Februar 2026 / IRW-Press / Nicola Mining Inc. (das „Unternehmen“ oder „Nicola Mining“) (TSX: NIM) (OTCQB: HUSIF) (FWB: HLIA) (das „ Unternehmen “ oder „ Nicola Mining “) freut sich, eine wesentliche Steigerung des Durchsatzes an hochgradigem Gold- und Silbermaterial in der Mühlenanlage bekannt zu geben, das im Rahmen der Partnerschaft des Unternehmens mit Blue Lagoon Resources (CSE: BLLG) aus dem Goldprojekt Dome Mountain bezogen wird.

Das hochgradige Gold- und Silbermaterial wird in der vollständig genehmigten Merritt Mill von Nicola verarbeitet, wo das Unternehmen von einer Goldgewinnung mittels Gravitation und Flotation auf einen reinen Flotationskreislauf umgestellt hat, um das Gewinnungsverfahren an das neue Zufuhrmaterial anzupassen und die Produktion zu straffen. Diese Optimierung trägt der Beschaffenheit der sulfidgebundenen Mineralisierung Rechnung und soll die metallurgischen Ausbeuten und die Konzentratgehalte verbessern sowie den Anteil des gewinnbaren Metalls maximieren. Das entstehende hochgradige Gold-Silber-Flotationskonzentrat wird an Ocean Partners UK Limited[1] („Ocean Partners“), eine weltweit anerkannte Metallhandels- und Finanzierungsgruppe, verkauft.

Die Umstellung von einer auf Gravitation basierenden Gewinnung auf ein auf Flotation ausgerichtetes Verfahrensfließbild konnte ohne Betriebsunterbrechung umgesetzt werden. Fortlaufende Anlagenoptimierungen und Verfeinerungen des Kreislaufs erfolgen gleichzeitig mit der Produktion, um die Ausbeuten, die Durchsatzbeständigkeit und die Betriebseffizienz weiter zu verbessern. Die untertägige Erschließung bei Dome Mountain wird fortgesetzt, wobei zusätzliche Abbaufronten vorbereitet werden, um den Umfang des für die Mühle bestimmten Materials nachhaltig zu steigern.

Gleichzeitig hat Nicola mit der Beschaffung von wesentlichen mobilen Gerätschaften und Arbeitskräften im Vorfeld des geplanten Abbaus in seinem Goldprojekt Dominion begonnen. Im Projekt Dominion lagert eine strukturell kontrollierte, hochgradige Goldmineralisierung, mit deren Abbau Nicola im Juli 2026 im Rahmen einer Massenprobengenehmigung beginnen will. Die Goldproduktion wird der Bestätigung der Gehaltskontinuität, der metallurgischen Leistung und des selektiven Abbaus dienen und zugleich den Cashflow des Unternehmens weiter stärken.