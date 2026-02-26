    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNicola Mining AktievorwärtsNachrichten zu Nicola Mining
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nicola Mining fährt Produktion von hochgradigem Gold- und Silberkonzentrat hoch

    Nicola Mining fährt Produktion von hochgradigem Gold- und Silberkonzentrat hoch
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    VANCOUVER, B.C., 26. Februar 2026 / IRW-Press / Nicola Mining Inc. (das „Unternehmen“ oder „Nicola Mining“) (TSX: NIM) (OTCQB: HUSIF) (FWB: HLIA) (das „Unternehmen“ oder „Nicola Mining“) freut sich, eine wesentliche Steigerung des Durchsatzes an hochgradigem Gold- und Silbermaterial in der Mühlenanlage bekannt zu geben, das im Rahmen der Partnerschaft des Unternehmens mit Blue Lagoon Resources (CSE: BLLG) aus dem Goldprojekt Dome Mountain bezogen wird.

     

    Das hochgradige Gold- und Silbermaterial wird in der vollständig genehmigten Merritt Mill von Nicola verarbeitet, wo das Unternehmen von einer Goldgewinnung mittels Gravitation und Flotation auf einen reinen Flotationskreislauf umgestellt hat, um das Gewinnungsverfahren an das neue Zufuhrmaterial anzupassen und die Produktion zu straffen. Diese Optimierung trägt der Beschaffenheit der sulfidgebundenen Mineralisierung Rechnung und soll die metallurgischen Ausbeuten und die Konzentratgehalte verbessern sowie den Anteil des gewinnbaren Metalls maximieren. Das entstehende hochgradige Gold-Silber-Flotationskonzentrat wird an Ocean Partners UK Limited[1] („Ocean Partners“), eine weltweit anerkannte Metallhandels- und Finanzierungsgruppe, verkauft.

     

    Die Umstellung von einer auf Gravitation basierenden Gewinnung auf ein auf Flotation ausgerichtetes Verfahrensfließbild konnte ohne Betriebsunterbrechung umgesetzt werden. Fortlaufende Anlagenoptimierungen und Verfeinerungen des Kreislaufs erfolgen gleichzeitig mit der Produktion, um die Ausbeuten, die Durchsatzbeständigkeit und die Betriebseffizienz weiter zu verbessern. Die untertägige Erschließung bei Dome Mountain wird fortgesetzt, wobei zusätzliche Abbaufronten vorbereitet werden, um den Umfang des für die Mühle bestimmten Materials nachhaltig zu steigern.

     

    Gleichzeitig hat Nicola mit der Beschaffung von wesentlichen mobilen Gerätschaften und Arbeitskräften im Vorfeld des geplanten Abbaus in seinem Goldprojekt Dominion begonnen. Im Projekt Dominion lagert eine strukturell kontrollierte, hochgradige Goldmineralisierung, mit deren Abbau Nicola im Juli 2026 im Rahmen einer Massenprobengenehmigung beginnen will. Die Goldproduktion wird der Bestätigung der Gehaltskontinuität, der metallurgischen Leistung und des selektiven Abbaus dienen und zugleich den Cashflow des Unternehmens weiter stärken.

    Seite 1 von 3 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Nicola Mining fährt Produktion von hochgradigem Gold- und Silberkonzentrat hoch Microsoft Word - HULDRA announces extension of stay period in CCAA Proceedings to May 26 2014.DOCVANCOUVER, B.C., 26. Februar 2026 / IRW-Press / Nicola Mining Inc. (das „Unternehmen“ oder „Nicola Mining“) (TSX: NIM) (OTCQB: HUSIF) (FWB: HLIA) (das …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     