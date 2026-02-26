Nvidia mit riesigem Gewinnsprung: Anleger zögern und Analysten jubeln!

Die Rechenzentrumssparte, in der Nvidia seine KI-Chips produziert, erzielte einen Umsatz von 62,3 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 75 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dies spiegelte sich auch in der Umsatzprognose für das laufende Quartal wider, die mit 78 Milliarden US-Dollar erneut die Schätzungen übertraf.

Nvidia hat erneut beeindruckende Quartalsergebnisse erzielt und die Erwartungen der Wall Street deutlich übertroffen. Der Chiphersteller verzeichnete für das vierte Geschäftsquartal einen bereinigten Gewinn von 1,62 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 68,13 Milliarden US-Dollar, was sowohl den Prognosen der Analysten als auch den Erwartungen des Marktes weit überlag.

"Die Umsatzprognose von 78 Milliarden US-Dollar lag über fast allen Erwartungen, die wir vor der Telefonkonferenz gehört haben, und die Nachfrage war so optimistisch wie nie", kommentierte UBS-Analyst Timothy Arcuri. Morgan Stanley-Analyst Joseph Moore bezeichnete den Gewinnsprung als den größten in der Geschichte der Halbleiterindustrie und hob hervor, dass Nvidia mit einer beeindruckenden Leistungssteigerung glänzte.

Trotz dieser positiven Entwicklung reagierten Anleger mit einer moderaten Kursreaktion: Nvidia-Aktien stiegen vor Börsenbeginn nur um weniger als 1 Prozent. Analysten wie Ross Seymore von der Deutschen Bank führten die verhaltene Reaktion auf die anhaltende Unsicherheit bezüglich der Nachhaltigkeit der Investitionsausgaben zurück. Die Marktteilnehmer sorgen sich, dass sich die jüngsten Trends nicht langfristig fortsetzen könnten.

Jedoch sehen viele Analysten, darunter auch Morgan Stanley, die Bedenken als unbegründet an. Sie argumentieren, dass die zugrunde liegende Nachfrage nach Rechenleistung klar sei, auch wenn die Cashflows im Hyperscale-Bereich unter Druck stünden. "Die zugrunde liegende Nachfrage nach Rechenleistung ist eindeutig", schrieb Moore.

Nvidia wird voraussichtlich in den kommenden Monaten seine nächsten Produkte vorstellen, einschließlich der Vera Rubin Rack-Scale-Systeme, die eine zehnmal höhere Leistung pro Watt bieten sollen. Analysten sehen dies als Katalysator für weiteres Wachstum, wobei die positiven Aussichten den Aktienkurs langfristig stützen könnten.

In der Zwischenzeit haben laut CNBC mehrere große Wall-Street-Häuser ihre Kursziele für Nvidia angehoben. Die Deutsche Bank hat das Kursziel auf 220 US-Dollar gesetzt, während die UBS und Goldman Sachs die Aktie mit Kurszielen von 245 US-Dollar bzw. 250 US-Dollar weiterhin positiv bewerten. Auch JPMorgan und Barclays haben ihre Kursziele angehoben und sehen weiteres Potenzial für Nvidia, was die führende Rolle des Unternehmens im Bereich KI-Computing und Netzwerke unterstreicht.

Trotz der Bedenken zur Nachhaltigkeit des Wachstums bleibt die langfristige Einschätzung von Nvidia für viele Analysten optimistisch, da das Unternehmen weiterhin von der wachsenden Nachfrage nach KI-Technologie profitieren könnte.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 165,1EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 15:25 Uhr) gehandelt.





