    SAP-Chef Klein verdient mehr als 16 Millionen Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Klein: 16,2 Mio€, rund 90% erfolgsabhängig
    • Vorstand ges.: 32,7 Mio€, leicht unter 2024
    • Umsatz 36,8 Mrd (+8%), Gewinn 7,5 Mrd; Div. 2,50€
    SAP-Chef Klein verdient mehr als 16 Millionen Euro
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    WALLDORF (dpa-AFX) - Insbesondere die langfristig gute Entwicklung des Aktienkurses hat SAP -Chef Christian Klein erneut ein sattes Gehalt eingebracht. Er verdiente im vergangenen Jahr gut 16,2 Millionen Euro, wie aus dem Vergütungsbericht von Europas größtem Softwarekonzern hervorgeht. Rund 90 Prozent der Summe geht auf erfolgsabhängige Boni zurück.

    Im Vergleich zum Vorjahr fällt die Vergütung des Top-Managers aber geringer aus: 2024 hatte Klein fast 19 Millionen Euro verdient - und war dadurch zum Spitzenverdiener unter den Dax -Vorstandschefs aufgestiegen. Bereits damals hatte vor allem der Anstieg des Aktienkurses den Wert der Anteile in die Höhe getrieben, die der Aufsichtsrat den Managern als langfristigen Bonus gewährt. Zum Vergleich: 2023 hatte Klein noch rund 7,2 Millionen Euro erhalten.

    Der 45-Jährige dürfte weiterhin zu den bestbezahlten Managern in Deutschland gehören. In diesem Jahr stehen noch einige Vergütungsberichte der 40 größten börsennotierten Unternehmen aus. Eine Rangliste wird es erst in den nächsten Wochen geben.

    32,7 Millionen Euro für gesamten Vorstand

    Die Vorstände bei SAP werden nach einem komplexen System bezahlt: Im Wesentlichen setzen sich ihre Bezüge aus einer Festvergütung sowie kurz- und langfristigen Bonuszahlungen zusammen. Die Boni machen den größten Teil des Gehalts aus und sind unter anderem vom Erreichen bestimmter Vorgaben abhängig. Der gesamte Vorstand verdiente 2025 etwas weniger, nämlich gut 32,7 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor waren es rund 34,6 Millionen Euro.

    2025 stieg der Umsatz des Konzerns dank des starken Plus bei Cloudsoftware um acht Prozent auf 36,8 Milliarden Euro. Unter dem Strich wuchs der Gewinn auf 7,5 Milliarden Euro - mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor, als SAP Geld für einen Stellenabbau zurücklegte.

    Dennoch litt die SAP-Aktie zuletzt unter der Sorge, dass das Geschäftsmodell der Walldorfer durch KI zunehmend gefährdet sein könnte. Seit seinem Hoch vor einem Jahr hat das Papier deutlich mehr als 40 Prozent an Wert verloren. Auf längere Sicht ist die Entwicklung jedoch weiterhin positiv.

    In der vergangenen Woche hatte SAP mitgeteilt, dass die Aktionäre für das vergangene Jahr eine Dividende von 2,50 Euro bekommen sollen. Das sind 15 Cent mehr als ein Jahr zuvor. Mit insgesamt 2,9 Milliarden Euro läge die Ausschüttungsquote bei knapp 41 Prozent. SAP will jährlich regelmäßig 40 Prozent des um Sondereffekte bereinigten Gewinns nach Steuern über die Dividende ausschütten./jwe/men

    SAP

    +3,62 %
    -4,40 %
    -16,09 %
    -19,49 %
    -39,21 %
    +55,28 %
    +64,09 %
    +135,55 %
    +1.086.525,00 %
    ISIN:DE0007164600WKN:716460

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,72 % und einem Kurs von 170,7 auf Tradegate (26. Februar 2026, 15:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -4,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,09 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 212,92 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4900 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 238,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 260,00EUR was eine Bandbreite von +26,54 %/+49,55 % bedeutet.




    ✧ Schlagzeilen
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um enttäuschte Kurshoffnungen, anhaltende Seitwärts-/Abwärtsbewegung und mögliche Impulse durch Quartalszahlen. Technisch: Range ~165–175, Schlüsselzone 178–185, Supports bei 159,6–165 und 150–155; Long erst über 178 mit Pullback, unter 165 droht Test 150. Fundamental: Kritik an KI-Bewertung vs. Erträgen, zugleich Betonung von SAPs Burggraben; geopolitische Risiken und Verkäufe großer Anleger werden erwähnt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SAP eingestellt.

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    SAP-Chef Klein verdient mehr als 16 Millionen Euro Insbesondere die langfristig gute Entwicklung des Aktienkurses hat SAP -Chef Christian Klein erneut ein sattes Gehalt eingebracht. Er verdiente im vergangenen Jahr gut 16,2 Millionen Euro, wie aus dem Vergütungsbericht von Europas größtem …
