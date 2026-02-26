BARCLAYS stuft GSK auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1900 Pence auf "Underweight" belassen. Die auf der Virologenkonferenz (CROI) präsentierten Phase-I-Studiendaten hätten mehr Einblick zum HIV-Blocker als Sechsmonats-Spritze gewährt, schrieb James Gordon am Donnerstag. Es sei aber noch ein langer Weg für dieses reizvolle Präparat mit einem Start nicht vor den 2030ern./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 11:07 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 11:08 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 25,00EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 15:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: James Gordon

Analysiertes Unternehmen: GSK

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 19

Kursziel alt: 19

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



