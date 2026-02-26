BEVERLY HILLS, Kalifornien, 26. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Julien's Auctions ist stolz darauf, Kühnheit und Luxus anzukündigen: Gwyneth Paltrow Lexicon of Style & The Archival Edit . Diese bahnbrechende Auktion vereint Mode, Möbel und Designobjekte aus der persönlichen Sammlung von Gwyneth Paltrow mit außergewöhnlichen Archivstücken der renommiertesten Designhäuser der Welt. Die Online-Anmeldung und die Gebotsabgabe beginnen am Mittwoch, den 25. Februar 2026 .

Diese zweitägige Veranstaltung präsentiert eine einzigartige Sammlung von Haute Couture, luxuriösen Einrichtungsgegenständen und Lifestyle-Schätzen, die jeweils Paltrows jahrzehntelangen Einfluss auf den zeitgenössischen Stil widerspiegeln.

„Ich glaube an die stille Schönheit von Objekten, die vor uns ein Leben gelebt haben – an die Bedeutung, die sich im Laufe der Zeit ansammelt, und daran, dass eine Geschichte weiterleben kann, wenn etwas in neue Hände übergeht. Mit diesem Geist der Nostalgie und Erneuerung habe ich eine Auswahl von Stücken aus meinem eigenen Leben zusammengestellt, in der Hoffnung, dass sie ihre Geschichte weitergeben und für diejenigen, die sie erhalten, eine neue Bedeutung bekommen", sagt Gwyneth Paltrow.

Ein Teil des Erlöses aus dem Verkauf von Gwyneth Paltrows Eigentum wird an World Central Kitchen gespendet, eine weltweit anerkannte gemeinnützige Organisation, die frische, nahrhafte Mahlzeiten als Reaktion auf humanitäre, klimatische und kommunale Krisen bereitstellt. „Ich fühle mich zutiefst geehrt, dass ein großzügiger Teil des Erlöses dieser Organisation und ihrer mutigen, bedeutungsvollen Arbeit zugute kommt", sagt Paltrow.

Dies ist die erste Kühnheit-und-Luxus-Auktion von Julien's Auctions, bei der Einrichtungsgegenstände und Möbelstücke angeboten werden. Bislang konzentrierte sich die Reihe ausschließlich auf Mode und von Prominenten getragene Artefakte, nun wird sie um luxuriöse Einrichtungsgegenstände erweitert und bietet Sammlern die seltene Gelegenheit, neben den einzigartigen Modestücken, für die das Auktionshaus bekannt ist, auch kuratierte Lifestyle-Objekte zu erwerben. Diese Entwicklung unterstreicht die wachsende Nachfrage nach Lifestyle-orientierten Sammlerstücken.