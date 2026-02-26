DataJoint bringt eine agentenbasierte KI-Steuerungsschicht für wissenschaftliche Arbeitsabläufe auf den Markt und ermöglicht damit vertretbare und reproduzierbare KI in regulierten Forschungs- und Entwicklungsbereichen

HOUSTON, 26. Februar 2026 /PRNewswire/ -- DataJoint gab heute die Einführung von DataJoint agentenbasierter KI bekannt, einer kontrollierten Ausführungsebene für wissenschaftliche Arbeitsabläufe, die einen halbautonomen KI-Betrieb auf streng strukturierten, herkunftsreichen Daten ermöglicht.

Unternehmen präsentiert sich auf der PMWC 2026 und dem Lab of the Future USA Congress

Da pharmazeutische und akademische Einrichtungen ihre Investitionen in generative und agentenbasierte KI zur Förderung von Innovationen beschleunigen, sehen sich viele mit einer entscheidenden Einschränkung konfrontiert: KI-Systeme, die auf fragmentierten, unzureichend beschriebenen wissenschaftlichen Daten trainiert wurden, können ihre Ergebnisse nicht zuverlässig reproduzieren, überprüfen oder verteidigen. In regulierten Forschungsumgebungen führt dieser Mangel an Kontext zu erheblichen wissenschaftlichen und operativen Risiken.

DataJoint geht dieses Problem an der Wurzel an.

Die Plattform erfasst multimodale wissenschaftliche Daten in genau definierten, miteinander verbundenen Frameworks und bettet dabei umfangreiche Metadaten und die vollständige rechnerische Herkunft an jedem Punkt des Versuchsergebnisses ein. Indem DataJoint KI-Agenten auf dieser kontextreichen Grundlage aufbaut, ermöglicht es die automatisierte Ausführung von Arbeitsabläufen unter Wahrung der Reproduzierbarkeit, Rückverfolgbarkeit und Entscheidungsverantwortlichkeit.

„Wissenschaftliche KI ist nur so vertrauenswürdig wie die ihr zugrunde liegende Datenbasis", sagt Jim Olson, CEO von DataJoint. „Wir haben DataJoint entwickelt, um sicherzustellen, dass jede KI-gesteuerte Erkenntnis auf einer strukturierten Herkunft und einem rechnerischen Kontext basiert – damit wissenschaftliche Entscheidungen nicht nur schneller, sondern auch vertretbar und zuverlässig sind."

Die agentenbasierte KI von DataJoint ermöglicht die halbautonome Ausführung komplexer, mehrstufiger wissenschaftlicher Pipelines in den Bereichen Bildgebung, Elektrophysiologie, Genomik, Verhaltensdaten und mehr – innerhalb eines geregelten, reproduzierbaren Rahmens, der für regulierte und Forschungsumgebungen entwickelt wurde. Für Pharma- und Biotech-Unternehmen bedeutet dies eine schnellere Validierung von Hypothesen und KI-fähige Datensätze, die das Vertrauen der Aufsichtsbehörden stärken. Für akademische und medizinische Zentren bedeutet dies die Skalierung anspruchsvoller Forschung ohne Abstriche bei der Genauigkeit. Und das alles mit dem Ziel, Entdeckungen zu beschleunigen und Innovationen voranzutreiben.