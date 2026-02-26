    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKupfer COMEX Rolling RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kupfer COMEX Rolling

    Rohstoff-Rallye: Ist Kuper das neue Gold?

    Die Kupferrallye ist nicht nur ein Trend! Kupfer wird dringend in Industrien wie Erneuerbare Energien und E-Mobilität benötigt! Doch ist der physische Kauf von Kupfer zu den aktuellen Preisen eine gute Wahl?

    Kupfer ist Grundstoff für Stromnetze, Windräder, Solaranlagen, Wärmepumpen und E-Autos; ohne Kupfer gibt es keine Elektrifizierung.

    Studien zufolge wird bis 2030 eine massiv steigende Nachfrage erwartet – Schätzungen reichen von 100 Millionen Tonnen zusätzlich bis zu einer Versechsfachung der Nachfrage in optimistischen Szenarien. Kein Wunder also, dass die USA momentan den Kupfermarkt leer kaufen und sich eine strategische Reserve aufbauen.

    Neue Minen brauchen 8 bis 15 Jahre von Entdeckung bis zur Produktion, zudem liegen viele neue Vorkommen liegen in politisch schwierigen Ländern.

    Analysten rechnen deshalb in den 2030er Jahren mit einem dauerhaften Defizit zwischen Angebot und Nachfrage – das ein ist ein klassischer Preistreiber.

    Im Schatten von Silber und vor allem Gold, hat Kupfer eine Rallye hingelegt, mit beachtlichen 30 Prozent Plus auf Jahressicht. Aber wie kann man an der Rallye als Anleger teilnehmen, angesichts der hohen Händleraufschläge und den schwierigen Bedingungen für der Lagerung großer Kupfermengen? Genau das ist Thema in unserem Podcast!

