Rohstoff-Rallye: Ist Kupfer das neue Gold?

Studien zufolge wird bis 2030 eine massiv steigende Nachfrage erwartet – Schätzungen reichen von 100 Millionen Tonnen zusätzlich bis zu einer Versechsfachung der Nachfrage in optimistischen Szenarien. Kein Wunder also, dass die USA momentan den Kupfermarkt leer kaufen und sich eine strategische Reserve aufbauen.

Kupfer ist Grundstoff für Stromnetze, Windräder, Solaranlagen, Wärmepumpen und E-Autos; ohne Kupfer gibt es keine Elektrifizierung.

Neue Minen brauchen 8 bis 15 Jahre von Entdeckung bis zur Produktion, zudem liegen viele neue Vorkommen liegen in politisch schwierigen Ländern.

Ferdinand Hammer (links) und Krischan Orth diskutieren die Kupfer-Rallye Analysten rechnen deshalb in den 2030er Jahren mit einem dauerhaften Defizit zwischen Angebot und Nachfrage – das ein ist ein klassischer Preistreiber.

Im Schatten von Silber und vor allem Gold, hat Kupfer eine Rallye hingelegt, mit beachtlichen 30 Prozent Plus auf Jahressicht. Aber wie kann man an der Rallye als Anleger teilnehmen, angesichts der hohen Händleraufschläge und den schwierigen Bedingungen für der Lagerung großer Kupfermengen? Genau das ist Thema in unserem Podcast!

