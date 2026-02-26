Tarifeinigung bei der Autobahn GmbH

BERLIN (dpa-AFX) - Für die rund 14.000 Beschäftigten der Autobahn GmbH gibt es eine Tarifeinigung. Das teilten die bundeseigene Gesellschaft sowie die Gewerkschaften Verdi und dbb Beamtenbund mit.

Der dbb Beamtenbund sprach von einem tragfähigen Ergebnis. Dieses sehe im Kern eine Steigerung der Einkommen in drei Schritten um insgesamt 7,8 Prozent vor, mindestens aber um insgesamt 360 Euro. In vielen Bereichen würden die Einkommen spürbar verbessert, zudem etwa Zuschläge für Schichtarbeit angehoben. Verdi betonte, da sich die Mindestbeträge in den unteren Lohngruppen prozentual stärker auswirkten, liege das Gesamtvolumen der Tabellenerhöhung sogar noch etwas höher bei 8,7 Prozent. Die Gesamtlaufzeit des Tarifvertrags beträgt 26 Monate.