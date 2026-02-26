Diese Rohstoff-Währung hängt Euro und US-Dollar ab

Der wichtigste psychologische und ökonomische Faktor ist die Stabilisierung der Staatsverschuldung. Nach fast 20 Jahren ununterbrochenen Anstiegs markiert das Fiskaljahr 2025/26 den Wendepunkt. Die Schuldenquote wird voraussichtlich bei 78,9 Prozent des BIP gipfeln und danach sinken.

Lange Zeit galt Südafrika als Synonym für wirtschaftliche Stagnation und fiskalische Instabilität. Doch das Blatt hat sich gewendet. Seit April 2025 konnte der Rand gegenüber dem Euro um fast 17 Prozent und gegenüber dem US-Dollar um mehr als 24 Prozent zulegen. Die Ursachen für diesen Höhenflug sind eine Mischung aus eiserner Haushaltsdisziplin, Rohstoff-Boom und strategischer Kehrtwende der Regierung.

Zur Einordnung: Auf den ersten Blick wirkt die südafrikanische Schuldenquote im Vergleich zu den "Schulden-Riesen" wie den USA oder Japan fast moderat. Doch in der Welt der Staatsfinanzen sind 80 Prozent für ein Schwellenland (das sehr stark von den Rohstoffpreisen abhängig ist) wesentlich gefährlicher als 130 Prozent für eine etablierte Industrienation.

"Zum ersten Mal seit 17 Jahren wird die Verschuldung stabilisiert und weiter fallen", verkündete Finanzminister Enoch Godongwana am Mittwoch stolz vor dem Parlament. Diese Nachricht löste an den Märkten ein Beben aus: Die Renditen für 10-jährige Staatsanleihen fielen laut Bloomberg-Daten unter die Marke von 8 Prozent – im April 2025 hatten sie noch über 11 Prozent betragen. Ein Zeichen für das massiv gestiegene Vertrauen der Investoren. Der Rand verteuerte sich am späten Mittwoch um 0,8 Prozent zum US-Dollar und hat seit Anfang April 24,3 Prozent zugelegt.

Südafrika profitiert aktuell massiv von einer Rallye bei Edelmetallen, vor allem Gold und Platin. Die gestiegenen Rohstoffpreise spülen Milliarden an zusätzlichen Steuereinnahmen und Gebühren in die Staatskasse. Doch anders als in der Vergangenheit versickern diese Mittel nicht im Konsum. Das Finanzministerium nutzt den Spielraum für:

- Schuldentilgung: Die Zinskosten sinken erstmals in diesem Jahrzehnt langsamer als die Gesamtausgaben.

- Investitionen: Kapitalzahlungen für Infrastruktur sind mit einem Wachstum von 10 Prozent pro Jahr die am schnellsten steigende Ausgabenkategorie.

- Entlastung: Geplante Steuererhöhungen wurden gestrichen; Einkommensteuerklassen wurden erstmals seit drei Jahren an die Inflation angepasst.

Um dieses Vertrauen langfristig zu sichern, plant die Regierung einen gesetzlich verankerten "fiskalischen Anker". Diese Regel soll künftige Regierungen rechtlich zur Nachhaltigkeit verpflichten und verhindern, dass das Land in alte Muster der Misswirtschaft zurückfällt.

Das Urteil der Ratingagenturen

Die Welt nimmt Notiz: S&P Global Ratings hat Südafrika bereits im November das erste Upgrade seit zwei Jahrzehnten verliehen (auf "BB", 2 Stufen unter der Güteklasse "Investment Grade"). Moody’s und Fitch halten das Land zwar ebenfalls noch auf "Ramsch"-Niveau, signalisierten nach der Budgetvorstellung aber eine deutlich positivere Stimmung. Analysten erwarten, dass bei anhaltendem Wachstum im Jahr 2026 weitere Heraufstufungen folgen könnten, was den Rand weiter stützen würde.

Trotz der Euphorie ist der Weg nicht ohne Schlaglöcher. Die Arbeitslosigkeit bleibt extrem hoch, und Gewerkschaften kritisieren, dass das Budget zu sehr auf die "Zahlen" und zu wenig auf die soziale Krise fokussiert sei. Zudem bremsen marode staatliche Unternehmen und eine anfällige Logistik-Infrastruktur das Wachstumspotenzial, das für 2026 auf moderate 1,6 Prozent geschätzt wird.

Dennoch: Die Kombination aus fiskalischer Glaubwürdigkeit und dem Rohstoff-Rückenwind hat den Rand zur Überraschungswährung des Jahres gemacht. Südafrika kämpft sich zurück auf die Landkarte der seriösen Investmentstandorte.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion