Brockhaus Technologies entscheidet mit Mehrheit: Verkauf der Bikeleasing-Beteiligung
Mit überwältigender Mehrheit ebnet Brockhaus Technologies den Weg für den Bikeleasing-Verkauf an DECATHLON PULSE – ein Deal mit Signalwirkung für künftige Kapitalallokation.
Foto: adobe.stock.com
- Die außerordentliche Hauptversammlung der Brockhaus Technologies AG stimmte mit rund 98,05% für den Verkauf der indirekt gehaltenen ~52% Anteile an der Bikeleasing-Gruppe an DECATHLON PULSE SAS.
- Grundlage ist ein am 23.12.2025 unterzeichneter Kaufvertrag mit einer Unternehmensbewertung (Enterprise Value) von €525 Mio.
- Die Bewertung entspricht einem EBITDA-Multiple von ca. 11x auf Basis des LTM-EBITDA zum 30.09.2025.
- Der auf Brockhaus entfallende anteilige Kaufpreis beträgt vorläufig rund €240 Mio. nach geschätzten Transaktionskosten und Steuern; der endgültige Preis wird per marktüblichem Closing-Accounts-Mechanismus festgelegt (Barmittel, Finanzverbindlichkeiten, Nettoumlaufvermögen).
- Der Vollzug wird für das 2. Quartal 2026 erwartet, vorbehaltlich BaFin-Freigabe und Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Inhaberkontrollpflichten durch DECATHLON PULSE SAS.
- Über die Verwendung der Verkaufserlöse ist noch keine Entscheidung gefallen; angedachte Optionen sind Aktienrückkäufe, Dividendenausschüttungen, weitere M&A-Transaktionen oder Kombinationen zur Steigerung des Shareholder Value.
Der Kurs von Brockhaus Technologies lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 17,100EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,29 %
im Plus.
5 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 17,000EUR das entspricht einem Minus von -0,58 % seit der Veröffentlichung.
-0,29 %
+0,88 %
+4,59 %
+48,05 %
-31,33 %
-25,33 %
-37,25 %
-51,15 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
