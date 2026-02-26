Börsen Start Update
Börsenstart USA - 26.02. - US Tech 100 schwach -0,71 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (15:59:49) bei 49.626,85 PKT und steigt um +0,26 %.
Top-Werte: Salesforce +8,54 %, IBM +3,30 %, Unitedhealth Group +3,12 %, American Express +2,58 %, Nike (B) +2,29 %
Flop-Werte: NVIDIA -5,69 %, Caterpillar -3,61 %, Merck & Co -2,11 %, Amgen -1,12 %, Boeing -1,06 %
Der US Tech 100 steht bei 25.148,63 PKT und verliert bisher -0,71 %.
Top-Werte: Atlassian Registered (A) +9,88 %, Workday (A) +8,34 %, Datadog Registered (A) +6,09 %, Zscaler +5,69 %, Intuit +5,63 %
Flop-Werte: NVIDIA -5,69 %, Western Digital -5,54 %, Broadcom -5,22 %, Applied Materials -5,05 %, Monolithic Power Systems -4,90 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.922,08 PKT und fällt um -0,38 %.
Top-Werte: The Trade Desk Registered (A) +10,71 %, Salesforce +8,54 %, Workday (A) +8,34 %, J.M. Smucker +6,49 %, Gartner +6,48 %
Flop-Werte: Emcor Group -8,25 %, Universal Health Services (B) -6,79 %, Corning -6,04 %, NVIDIA -5,69 %, Western Digital -5,54 %
