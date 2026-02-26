    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAtlassian Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Atlassian Registered (A)

    Atlassian Registered (A) - Aktie gewinnt kräftig - 26.02.2026

    Am 26.02.2026 ist die Atlassian Registered (A) Aktie, bisher, um +9,88 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Atlassian Registered (A) Aktie.

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Atlassian ist ein führender Anbieter von Kollaborations- und Produktivitätssoftware, bekannt für Produkte wie Jira und Confluence. Das Unternehmen konkurriert mit Microsoft, Asana und Slack und hebt sich durch eine breite Produktpalette und starke Entwickler-Community ab.

    Atlassian Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 26.02.2026

    Die Atlassian Registered (A) Aktie konnte bisher um +9,88 % auf 67,48 zulegen. Das sind +6,07  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,71 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Atlassian Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +2,71 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 67,48, mit einem Plus von +9,88 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Atlassian Registered (A) Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -51,88 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Atlassian Registered (A) Aktie damit um -12,86 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -44,32 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Atlassian Registered (A) einen Rückgang von -55,09 %.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,71 % geändert.

    Atlassian Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -12,86 %
    1 Monat -44,32 %
    3 Monate -51,88 %
    1 Jahr -77,07 %

    Informationen zur Atlassian Registered (A) Aktie

    Es gibt 170 Mio. Atlassian Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,22 Mrd.EUR € wert.

    Atlassian Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Atlassian Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Atlassian Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Atlassian Registered (A)

    +10,37 %
    -12,61 %
    -44,29 %
    -51,39 %
    -77,32 %
    -59,77 %
    -71,14 %
    ISIN:US0494681010WKN:A3DUN5



