Gerresheimer, Sezzle & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Sezzle
|+25,94 %
|Finanzdienstleistungen
|🥈
|IonQ
|+23,16 %
|Hardware
|🥉
|Opera
|+20,04 %
|Informationstechnologie
|🟥
|C3.ai Registered (A)
|-18,23 %
|Informationstechnologie
|🟥
|uniQure
|-25,61 %
|Biotechnologie
|🟥
|Array Technologies
|-34,07 %
|Erneuerbare Energien
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Volatus Aerospace
|Verkehr
|🥈
|Antimony Resources
|Rohstoffe
|🥉
|D-Wave Quantum
|Informationstechnologie
|HENSOLDT
|Halbleiter
|freenet
|Telekommunikation
|DiagnosTear Technologies
|Gesundheitswesen
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Gerresheimer
|292
|Gesundheitswesen
|🥈
|DAX
|119
|-
|🥉
|Borussia Dortmund
|107
|Freizeit
|Silber
|99
|Rohstoffe
|Almonty Industries
|84
|Rohstoffe
|Novo Nordisk
|69
|Pharmaindustrie
Sezzle
Wochenperformance: +28,89 %
Platz 1
IonQ
Wochenperformance: +22,30 %
Platz 2
Opera
Wochenperformance: +21,18 %
Platz 3
C3.ai Registered (A)
Wochenperformance: -28,03 %
Platz 4
uniQure
Wochenperformance: -32,58 %
Platz 5
Array Technologies
Wochenperformance: -37,70 %
Platz 6
Volatus Aerospace
Wochenperformance: +15,58 %
Platz 7
Antimony Resources
Wochenperformance: +22,15 %
Platz 8
D-Wave Quantum
Wochenperformance: +12,30 %
Platz 9
HENSOLDT
Wochenperformance: -11,96 %
Platz 10
freenet
Wochenperformance: -17,35 %
Platz 11
DiagnosTear Technologies
Wochenperformance: -20,42 %
Platz 12
Gerresheimer
Wochenperformance: -25,94 %
Platz 13
DAX
Wochenperformance: +0,34 %
Platz 14
Borussia Dortmund
Wochenperformance: -7,77 %
Platz 15
Silber
Wochenperformance: +13,44 %
Platz 16
Almonty Industries
Wochenperformance: +21,00 %
Platz 17
Novo Nordisk
Wochenperformance: -23,67 %
Platz 18
18 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte