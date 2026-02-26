    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Gespräche zwischen USA und Ukraine in Genf laufen

    Foto: Siarhei - 356130783

    GENF (dpa-AFX) - In Genf haben Verhandlungen zwischen Vertretern der Ukraine und der USA begonnen. Es gehe um Mechanismen zur wirtschaftlichen Unterstützung und zum Wiederaufbau der Ukraine, Instrumente zur Gewinnung von Investitionen und zur langfristigen Zusammenarbeit, schrieb der Sekretär des Nationalen Sicherheitsrats der Ukraine, Rustem Umjerow, auf sozialen Netzwerken.

    Außerdem werden ihm zufolge Vorbereitungen für die nächste Verhandlungsrunde mit der Ukraine, Russland und den USA besprochen. Wichtig seien auch humanitäre Fragen. Die Ukraine hoffe auf mögliche Austausche. Bei dem Treffen vertreten laut Umjerow neben ihm auch der Fraktionsvorsitzende der Präsidentenpartei im Parlament, David Arachamija, Wirtschaftsminister Olexij Sobolew und dessen Stellvertreterin Daryna Martschak die Ukraine. Für die USA verhandeln demnach der Sondergesandte Steve Witkoff und US-Präsident Donald Trumps Schwiegersohn Jared Kushner.

    Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte das heutige Treffen mit US-Vertretern am Vortag angekündigt. Die Ukraine verteidigt sich seit etwas mehr als vier Jahren mit westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion. Washington drängt auf ein schnelles Ende des Kriegs./ksr/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    dpa-AFX
