Stellantis ziehen nach Analystenkonferenz deutlich an

Ich war letztes Jahr für einige Monte mal an Bord. Damals nach kurzer fundamentaler Übersicht fatalerweise auch eher auf das Bauchgefühl gehört und erste Positionen Im Bereich <8 Euro aufgebaut. War eigentlich als Dividendencompounder mit moderatem Rückschlagrisiko gedacht, weil der Kurs vom ATH schon deutlich zurückgekommen war. Und die Dividende war zu dem Zeitpunkt auch schon einmal gekürzt worden.





Nach den ersten beiden Tranchen habe ich mich dann etwas intensiver mit dem Unternehmen beschäftigt, ich wollte ja noch weiter aufstocken. Umso mehr ich mich informiert habe umso größer sind meine Zweifel über mein Investment geworden. Als dann die guten Nachrichten mit USA und die dort geplanten Investitionen etc.pp. über die Ticker liefen habe ich nach der kurzen Erholung mit knapp 20 Prozent Gewinn verkauft. Im Endeffekt bin ich jetzt froh nochmals glimpflich rausgekommen zu sein.





Was mich wirklich umgestimmt hat bzw. nachdenklich gemacht hat waren die ganzen Kommentare unter einem Video des Industriemagazins in deren Bericht es über Produktionsstopps in Italien ging. Gab für mich nur zwei Möglichkeiten. Entweder eine großangelegte Schmutzkampagne oder wirklich sehr viele frustrierte Kunden die dort schreiben. Und ich hab mir dann viele der Kommentare durchgelesen und das erstmal ein paar Wochen sacken lassen. Und einen Teil habe ich mir später nochmals durchgelesen. Aber umso länger ich darüber nachgedacht hatte umso eher wurde mir klar, dass ich einfach die Produkte und Firma nicht gut genug kenne um da wirklich mitreden zu können. Und viele der Kommentare haben konkrete Fakten und Einsparmaßnahmen des ehemaligen CEOs genannt und berichtet wie schlecht die Qualität und bestimme Motoren daraufhin geworden sind, wie teuer die Produkte teilweise geworden sind, dass Preis-/Leistung nicht mehr passen und das man wegen der geplanten Umstellung auf eine reinen E-Strategie einfach überhaupt kein Geld mehr in die Pflege und die Entwicklung einzelner Modelle und Motoren gesteckt hat. Das ist alles ist bei den Kunden angekommen. Der Reputationsschaden wirkt daher schon relativ groß und ist meines Erachtens nach auch nicht zu unterschätzen. Solche Kunden kaufen zukünftig mit Sicherheit woanders - zumindest die von den betroffenen Marken und Modellen.





Natürlich haben auch andere Hersteller teilweise mit Qualitätsproblemen zu kämpfen und den Zenit eines möglichst langlebigen und zuverlässigen Automobils haben wir in der Branche schon vor geraumer Zeit überschritten. Auch gibt es bei den Premiummarken viele enttäuschte Kunden die dann von Marke A zur Marke B wechseln und andererseits welche von Marke B zu Marke A. Aber das Ausmaß hier war nach meinem Dafürhalten schon besonders.





Die momentane Lage erscheint mir relativ diffus. Ohne mich jetzt aktuell tiefergehend mit dem Unternehmen beschäftigt zu haben passen hier aber einige Statements für mich überhaupt nicht zusammen.





Ich wäre da eher vorsichtig mit voreiligen Schlüssen. Wir werden in den nächsten Jahren einige Unternehmen aus der Automobilbranche vom Markt verschwinden sehen oder sie werden aufgekauft. Will damit jetzt nicht sagen, dass Stellantis zwangsweise zu diesen Unternehmen gehört, aber die derzeitige Situation ist nicht einfach.





Weil einzelne im Forum geschrieben hatten, Ebidta war gar nicht so schlecht oder es ist ausreichend Eigenkapital vorhanden. Man darf nicht vergessen mit welcher Geschwindigkeit das Unternehmen aktuell Geld verbraucht. Und Werksschließungen und Abfindungen kosten erstmal auch nur Geld. Parallel muss man einen Teil der bisherigen Strategie abwickeln und den Rückstand in der alten Technologie von der man sich zwischenzeitlich verabschiedet hatte wieder aufschließen.











