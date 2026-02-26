    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStellantis AktievorwärtsNachrichten zu Stellantis

    AKTIE IM FOKUS

    Stellantis ziehen nach Analystenkonferenz deutlich an

    • Aktien +6,7% auf 6,94€ nach Management-Aussage
    • Aktie viel tiefer als zu Jahresbeginn (~10€) -
    • 2023 Verlust >22 Mrd€; NA soll 2026 Erg heben.
    AKTIE IM FOKUS - Stellantis ziehen nach Analystenkonferenz deutlich an
    MAILAND (dpa-AFX) - Die Aktien von Stellantis haben am Donnerstagnachmittag mit einem merklichen Kursanstieg auf Aussagen des Managements bei einer Analystenkonferenz reagiert. Zuletzt notierten die Papiere des Autokonzerns in Mailand 6,7 Prozent höher bei 6,94 Euro, nachdem sie sich bis zum frühen Nachmittag eher wenig bewegt hatten. Das Kursplus ist aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein: Zu Jahresbeginn war die Aktie noch fast 10 Euro wert gewesen, vor knapp zwei Jahren wurden noch mehr als 27 Euro bezahlt.

    Stellantis machte im vergangenen Jahr wegen hoher Abschreibungen auf seine Elektroautostrategie unter dem Strich einen Verlust von mehr als 22 Milliarden Euro. Konzernchef Antonio Filosa schürte allerdings in einer Analystenkonferenz die Hoffnung, dass es im wichtigen Absatzmarkt Nordamerika schnell wieder besser wird. Diese Region dürfte am meisten dazu beitragen, dass das konzernweite Ergebnis 2026 wieder zulegen werde, machte er deutlich./edh/he

    ISIN:NL00150001Q9WKN:A2QL01

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stellantis Aktie

    Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,97 % und einem Kurs von 6,859 auf Tradegate (26. Februar 2026, 16:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stellantis Aktie um +3,82 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -22,82 %.

    Die Marktkapitalisierung von Stellantis bezifferte sich zuletzt auf 19,68 Mrd..

    Stellantis zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 11,130 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,4444EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -11,08 %/+33,37 % bedeutet.




    1 im Artikel enthaltener Wert
