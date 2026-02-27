Droht der nächste Einbruch
DeepSeek schließt Nvidia & AMD aus - nächster Schock für KI-Aktien im Anflug?
Anfang 2025 setzte DeepSeek mit seinem ersten Auftritt die Tech-Branche unter Druck. Etwa ein Jahr später könnte es wieder so kommen. DeepSeek bereitet den Launch seines neuen Flaggschiffes V4 vor – ohne Nvidia und AMD.
Als DeepSeek Anfang 2025 mit einem leistungsfähigen und zugleich kostengünstigen Modell auf den Markt kam, gerieten Tech-Aktien weltweit unter Druck. Die Sorge: Könnten chinesische Entwickler die Kostenstrukturen der Branche nachhaltig verändern und damit die Margen westlicher KI-Giganten angreifen?
Jetzt droht die nächste Eskalationsstufe. Wie Reuters berichtet, hat DeepSeek US-Chipherstellern sein kommendes Flaggschiffmodell V4 zur Leistungsoptimierung nicht vorab gezeigt – ein klarer Bruch mit der branchenüblichen Praxis. Normalerweise erhalten Marktführer wie Nvidia und Advanced Micro Devices frühzeitig Zugang zu neuen Modellen, um ihre Hardware optimal darauf abzustimmen.
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
