DeepSeek schließt Nvidia & AMD aus - nächster Schock für KI-Aktien im Anflug?

Stattdessen gewährte DeepSeek inländischen Anbietern, darunter Huawei Technologies, mehrere Wochen Vorsprung. Chinesische Chipentwickler konnten ihre Prozessoren somit vorab auf das neue Modell optimieren. Nvidia und AMD lehnten eine Stellungnahme ab, DeepSeek und Huawei reagierten laut Reuters ebenfalls nicht auf Anfragen.

Brisant ist der Schritt auch vor dem geopolitischen Hintergrund. Ein hochrangiger US-Beamter sagte Reuters zufolge, dass das jüngste DeepSeek-Modell auf Nvidias modernstem Blackwell-Chip trainiert worden sei – und zwar auf einem Cluster auf dem chinesischen Festland. Das würde potenziell gegen bestehende US-Exportkontrollen verstoßen. Zudem stehe der Verdacht im Raum, DeepSeek könne technische Hinweise auf den Einsatz US-amerikanischer Chips entfernen und öffentlich erklären, stattdessen Huawei-Hardware genutzt zu haben.

Für die Märkte stellt sich die Frage: Ist das ein echter wirtschaftlicher Rückschlag für Nvidia und AMD – oder eher ein politisches Signal?

Ben Bajarin, CEO des Marktforschungsunternehmens Creative Strategies, relativiert die unmittelbaren Folgen. "Die Auswirkungen auf Nvidia und AMD im Bereich allgemeiner Datenbeschleuniger sind minimal – die meisten Unternehmen nutzen DeepSeek nicht, das hauptsächlich als Benchmark-Modell dient", sagte er gegenüber Reuters. Zudem hätten neue KI-Codierungswerkzeuge die Zeit zur Hardware-Optimierung "von Monaten auf Wochen" verkürzt.

Dennoch passt der Schritt in ein größeres Bild. Chinesische Open-Source-Modelle gewinnen rasant an Bedeutung. Laut Reuters wurden DeepSeek-Modelle seit Januar 2025 mehr als 75 Millionen Mal auf Hugging Face heruntergeladen. In Washington wiederum verschärft sich die Debatte über Chip-Exporte. Zwar durften zuletzt bestimmte KI-Inferenzchips wieder nach China geliefert werden, leistungsstärkere Prozessoren bleiben jedoch eingeschränkt.

Für Anleger bedeutet das: Die operative Belastung für Nvidia und AMD könnte kurzfristig begrenzt bleiben. Doch die strategische Dimension ist erheblich. Sollte China systematisch versuchen, US-Hardware im eigenen Markt zu verdrängen, könnte das mittelfristig Marktanteile kosten – insbesondere im wachstumsstarken KI-Segment.

Das könnte auch einer der Gründe sein, warum die Nvidia-Zahlen keine großen Jubelstürme der Anleger ausgelöst haben. Der Chip-Gigant hat zwar die Erwartungen mehr als getoppt, aber wie die Geschäfte in China aktuell laufen, wurde mit keiner Silbe erwähnt. Unterm Strich kein gutes Zeichen.