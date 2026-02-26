UBS stuft Befesa auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Befesa nach Zahlenvorlage auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Der Recycling-Spezialist habe im vierten Quartal die Erwartungen leicht verfehlt, schrieb Olivier Calvet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dem stehe aber der qualitative Ausblick auf das operative Ergebnis (Ebit) und die Verschuldung im Jahr 2026 gegenüber./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Befesa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,44 % und einem Kurs von 31,92EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 15:57 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Olivier Calvet
Analysiertes Unternehmen: Befesa
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 42
Kursziel alt: 42
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
