    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer
    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Neuer-Einsatz vor BVB-Duell offen

    Für Sie zusammengefasst
    • Neuer Einsatz offen; Kompany geht kein Risiko
    • Davies erst locker gelaufen; fehlt gegen BVB!!
    • CL-Auslosung: Bayern mit Arsenal; Finale erst.
    Neuer-Einsatz vor BVB-Duell offen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Einsatz von Kapitän Manuel Neuer im Bundesliga-Spitzenspiel des FC Bayern München bei Borussia Dortmund ist weiter offen. Trainer Vincent Kompany wird mit Blick auf die wichtigen Aufgaben im März kein Risiko beim langjährigen Fußball-Nationaltorhüter eingehen. Der 39-Jährige hatte sich im Bundesliga-Spiel bei Werder Bremen Mitte des Monats einen Faserriss in der linken Wade zugezogen. Die Woche startete der Torhüter mit individuellem Training.

    Davies mit erstem lockerem Lauf

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Bayer AG!
    Short
    43,44€
    Basispreis
    2,82
    Ask
    × 14,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    39,96€
    Basispreis
    3,01
    Ask
    × 14,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Kompany wird am Freitag bei der obligatorischen Pressekonferenz über die Einsatzchancen von Neuer informieren. Sollte der Routinier nicht spielen können, wird er erneut von Jonas Urbig vertreten. Beim Bundesliga-Klassiker am Samstag (18.30 Uhr/Sky) fehlt in jedem Fall der Kanadier Alphonso Davies. Der Außenverteidiger absolvierte erstmals seit seinem Muskelfaserriss im Heimspiel vor fünf Tagen gegen Eintracht Frankfurt laut Vereinsangaben ein 20-minütiges lockeres Lauftraining.

    Neben der Einstimmung auf den BVB geht es für die Münchner am Freitag auch um den nächsten Gegner in der Champions League. Im Achtelfinale von Europas Fußball-Königsklasse trifft der deutsche Rekordmeister entweder auf Bayer Leverkusen oder Atalanta Bergamo. Die Italiener hatten sich am Mittwochabend in Playoffs mit 4:1 gegen Borussia Dortmund ausgesetzt.

    Spannende Champions-League-Auslosung

    Bei der Auslosung am Freitag werden auch bereits die möglichen Paarungen im Viertel- und Halbfinale festgelegt, die sich aus dem Turnierbaum der Champions League ergeben. Hierfür wurde der FC Bayern als Zweiter der Ligaphase als Pärchen mit dem Ersten, FC Arsenal, bestimmt.

    Nachdem beiden ein Gegner aus den erfolgreichen Playoff-Teilnehmern zugeteilt wurde, wird gelost, welche der beiden auf der linken und wer auf der rechten Seite des Turnierbaums weiterspielen wird. Somit ist ein Duell der Topteams erst im Finale am 30. Mai in Budapest wieder möglich. Diese beiden Mannschaften haben auch bis einschließlich ins Halbfinale im Rückspiel immer das Heimrecht./kun/DP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,32 % und einem Kurs von 41,94 auf Tradegate (26. Februar 2026, 16:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um -10,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,01 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 40,85 Mrd..

    Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -23,05 %/+29,85 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bayer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursreaktionen auf die UBS‑Anhebung des Kursziels von 32 auf 48 Euro bei unveränderter Einstufung, technische Aspekte wie Ausbruch/Pullback an rund 48 Euro und Widerstände, Bewertungsfolgen des Glyphosat‑Vergleichs und Supreme‑Court‑Risiken, Finanzierung des Vergleichs per Fremdkapital statt Kapitalerhöhung, hohe Verschuldung, mögliche Verkäufe und die Frage, ob Nachkäufe noch sinnvoll sind.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Bayer eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Neuer-Einsatz vor BVB-Duell offen Der Einsatz von Kapitän Manuel Neuer im Bundesliga-Spitzenspiel des FC Bayern München bei Borussia Dortmund ist weiter offen. Trainer Vincent Kompany wird mit Blick auf die wichtigen Aufgaben im März kein Risiko beim langjährigen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     