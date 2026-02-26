Aktien New York
Uneinheitlich - Nvidia nach Zahlen klar im Minus
- Nvidia mit starken Quartalszahlen, Aktie -3,9%
- Dow +0,3%, S&P 500 -0,4%, Nasdaq100 -0,7% ges.
- Anleger vorsichtig wegen Zoll- und Iran-Risiko
NEW YORK (dpa-AFX) - Trotz starker Quartalszahlen vom KI-Champion Nvidia haben die US-Aktienmärkte am Donnerstag keine klare Richtung eingeschlagen. Die Aktien des wohl weltweit wichtigsten Halbleiterkonzerns sackten zuletzt um 3,9 Prozent ab, nachdem sie im vorbörslichen Handel noch moderat zugelegt hatten.
Die Anleger zeigen sich vorsichtig, nachdem die weltweit bedeutendsten Börsen - angetrieben vom Thema Künstliche Intelligenz (KI) - von Rekord zu Rekord geeilt waren. Hinzu kommen nach dem Urteil des Obersten Gerichtshofs in den USA die weiterhin schwelenden Zoll-Unsicherheiten, da US-Präsident Donald Trump umgehend alternative Maßnahmen angekündigt hatte. Der Ausgang der Atomverhandlungen zwischen den USA und dem Iran ist ebenfalls ungewiss. Im schlimmsten Fall könnte ein Angriff der Vereinigten Staaten folgen.
Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 0,3 Prozent auf 49.630 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank hingegen um 0,4 Prozent auf 6.922 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,7 Prozent auf 25.150 Punkte abwärts./edh/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,42 % und einem Kurs von 158,4 auf Tradegate (26. Februar 2026, 16:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -1,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,09 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,85 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 268,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +51,52 %/+89,39 % bedeutet.
