    Deutsche Beteiligungs AG verlängert Aktienrückkaufprogramm

    Die Deutsche Beteiligungs AG setzt ihr Aktienrückkaufprogramm fort und verlängert es bis Juli 2026, um das geplante Volumen von bis zu 20 Millionen Euro vollständig auszuschöpfen.

    Foto: adobe.stock.com
    • Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) verlängert das seit 3. März 2025 laufende Aktienrückkaufprogramm bis spätestens 31. Juli 2026 (verlängerung über 2. März 2026 hinaus).
    • Ziel ist, das ursprünglich am 20. Februar 2025 kommunizierte Gesamtvolumen von bis zu EUR 20 Mio. (ohne Erwerbsnebenkosten) zu erreichen.
    • Bis einschließlich 24. Februar 2026 wurden 568.100 Aktien für insgesamt EUR 14.177.451,48 zurückgekauft.
    • Insgesamt dürfen maximal 800.000 eigene Aktien erworben werden (ca. 4,25 % des derzeitigen Grundkapitals).
    • Der Kaufpreis je Aktie darf 90 % des Nettovermögenswerts pro Aktie (laut letzter Quartalsmitteilung) nicht überschreiten.
    • Rückkäufe werden eine Woche vor und nach der ordentlichen Hauptversammlung am 2. Juni 2026 ausgesetzt; die Durchführung erfolgt über ein Kreditinstitut über die Börse gemäß EU-Marktregeln, und die zurückgekauften Aktien können für alle gesetzlich zulässigen Zwecke verwendet werden.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025, bei Dt. Beteiligungs AG ist am 10.03.2026.

    Der Kurs von Dt. Beteiligungs AG lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 24,925EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,61 % im Plus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.995,74PKT (+0,27 %).


    ISIN:DE000A1TNUT7WKN:A1TNUT





    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
