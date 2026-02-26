    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBefesa AktievorwärtsNachrichten zu Befesa

    UBS belässt Befesa auf 'Buy' - Ziel 42 Euro

    • UBS belässt Befesa auf Buy; Ziel 42 Euro (OK.)
    • Q4 leicht verfehlt; Ausblick bleibt positiv...
    • Qualit. Ausblick: EBIT & Schulden 2026 positiv
    ANALYSE-FLASH - UBS belässt Befesa auf 'Buy' - Ziel 42 Euro
    ZÜRICH (dpa-AFX) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Befesa nach Zahlenvorlage auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Der Recycling-Spezialist habe im vierten Quartal die Erwartungen leicht verfehlt, schrieb Olivier Calvet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dem stehe aber der qualitative Ausblick auf das operative Ergebnis (Ebit) und die Verschuldung im Jahr 2026 gegenüber./rob/tih/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    ISIN:LU1704650164WKN:A2H5Z1

     

    Rating: Buy
    Analyst: UBS
    Kursziel: 42 Euro


