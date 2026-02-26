    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsScout24 AktievorwärtsNachrichten zu Scout24

    ROUNDUP 2

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Scout24 steigert Gewinn und will weiter wachsen - Aktie mit KI-Sorgen

    Für Sie zusammengefasst
    • Scout24 2025: Umsatz+Gewinn deutlich gestiegen
    • 2026 Ausblick Wachstum durch spanische Zukäufe
    • Aktie unter Druck wegen KI; Dax-Rauswurf droht
    ROUNDUP 2 - Scout24 steigert Gewinn und will weiter wachsen - Aktie mit KI-Sorgen
    Foto: Scout24 SE

    (neu: Kurs)

    MÜNCHEN/BERLIN (dpa-AFX) - Der Internetportal-Betreiber Scout24 hat 2025 dank einer hohen Kundennachfrage den Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Auch 2026 will das Unternehmen weiter zulegen, auch dank der jüngsten spanischen Zukäufe. Die operative Marge dürfte aber zurückgehen.

    An der Börse geriet die Aktie am Donnerstag zunächst deutlich unter Druck, konnten die Verluste im Verlauf aber deutlich eindämmen. Zuletzt büßten sie noch rund ein halbes Prozent ein. Seit Jahresbeginn hat sie aber rund ein Fünftel an Wert verloren.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    23.247,34€
    Basispreis
    2,02
    Ask
    × 13,23
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27.238,27€
    Basispreis
    20,03
    Ask
    × 12,73
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Wie auch andere Titel aus dem Internet- und Softwarebereich bekam die Aktie zuletzt die Sorgen der Anleger vor den Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz (KI) auf etablierte Geschäftsmodelle zu spüren. Angesicht der erneuten Kursverluste, die sich seit dem im Sommer 2025 erreichten Rekordhoch inzwischen auf etwa die Hälfte summieren, droht Scout24 im März der Rauswurf aus dem Dax .

    Für Analyst Giles Thorne von Jefferies hat Scout24 ein solides Schlussquartal hinter sich. Das Umsatzwachstum habe sich allerdings abgeschwächt, im Vergleich zu den beiden Vorquartalen. Experte Marcus Diebel von JPMorgan verweist auf schwächer als erwartet ausgefallene Umsätze mit Privatkunden, die am Markt schlecht aufgenommen werden könnten. Ansonsten deckten sich die Zahlen und auch der Ausblick aber mit den Erwartungen.

    Im laufenden Jahr will Scout24 den Umsatz um 16 bis 18 Prozent steigern, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Dabei soll die Übernahme der spanischen Online-Immobilienplattformen Fotocasa und Habitaclia sechs bis sieben Prozentpunkte beitragen. Zudem rechnet das Management um Konzernchef Ralf Weitz mit einer bereinigten Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda-Marge) von bis zu 61 Prozent.

    Auf Basis vorläufiger Zahlen kletterte der Umsatz von Scout24 im vergangenen Jahr um 14,7 Prozent auf 649,6 Millionen Euro, was laut einem von Scout24 selbst zusammengestellten Konsens im Rahmen der Erwartungen von Branchenexperten liegt. Dabei profitierte Scout24 mit Marken wie ImmoScout24, Vermietet.de, Flowfact und Baufiteam weiter von einer starken Kundennachfrage nach Abonnements im Professional- und Private-Segment.

    Beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wurde ein Anstieg um 16,5 Prozent auf 405,7 Millionen Euro verbucht. Insgesamt legte die bereinigte operative Marge um einen Prozentpunkt auf 62,5 Prozent zu. Analysten hatten beim operativen Ergebnis und bei der Marge etwas weniger erwartet. Der Nachsteuergewinn stieg um fast die Hälfte auf 240 Millionen Euro, wobei das Unternehmen von einem Steuereffekt profitierte.

    Den vollständigen Geschäftsbericht will Scout24 am 26. März veröffentlichen./err/nas/mis/jha/

    Scout24

    -0,14 %
    -6,68 %
    -24,81 %
    -26,95 %
    -32,23 %
    +24,56 %
    +3,63 %
    +109,01 %
    +131,94 %
    ISIN:DE000A12DM80WKN:A12DM8

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Scout24 Aktie

    Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 25.195 auf Ariva Indikation (26. Februar 2026, 16:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Scout24 Aktie um -6,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -24,81 %.

    Die Marktkapitalisierung von Scout24 bezifferte sich zuletzt auf 5,18 Mrd..

    Scout24 zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 113,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 102,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +47,08 %/+88,90 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Scout24 - A12DM8 - DE000A12DM80

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Scout24. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP 2 Scout24 steigert Gewinn und will weiter wachsen - Aktie mit KI-Sorgen Der Internetportal-Betreiber Scout24 hat 2025 dank einer hohen Kundennachfrage den Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Auch 2026 will das Unternehmen weiter zulegen, auch dank der jüngsten spanischen Zukäufe. Die operative Marge dürfte aber …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     