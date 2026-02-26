Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 26.02.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 26.02.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Heidelberg Materials
Tagesperformance: -6,82 %
Platz 1
Performance 1M: -19,62 %
Siemens Energy
Tagesperformance: -4,38 %
Platz 2
Performance 1M: +18,83 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
wallstreetONLINE-Forum zeigt überwiegend bullisches Sentiment: Die 165€-Hürde wurde überschritten, Kursziel 200€ wird diskutiert. Klarer Kaufdruck um 200€ wird erwartet; bis März mögliche Konsolidierung. Die 14-Tage-Veränderung wird nicht als konkrete Zahl genannt; der Trend ist positiv, fundamentale Detailaspekte fehlen.
Deutsche Boerse
Tagesperformance: +3,04 %
Platz 3
Performance 1M: +5,72 %
SAP
Tagesperformance: +2,98 %
Platz 4
Performance 1M: -15,03 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich SAP derzeit vorsichtig: Kurzfristig seitwärts um 165–175 €, Widerstand 178–185 €, Support 150–165 €. Mittelfristig weiter abwärts: Höhere Hochs fehlen; ein Break über ca. 178 € würde Trendwechsel signalisieren. Langfristig relevante Supply bei 200–210 €. Einige Käufer setzen auf 180 €. Die 14‑Tage-Kursveränderung fehlt als Angabe.
MTU Aero Engines
Tagesperformance: -2,63 %
Platz 5
Performance 1M: -0,61 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: -2,47 %
Platz 6
Performance 1M: +14,36 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Im wallstreetONLINE-Forum zu Infineon Technologies dominiert ein bullishes Sentiment: institutionelles Aufstocken, Erwartung steigender Kurse, Investitionen, Zukäufe, Aktienrückkäufe; HV-Bewertungen loben Positionen, KI/Robotik-Segmente als Wachstumstreiber. Risiken: geopolitische Unsicherheiten, Preisdruck aus China. Die 14-Tage-Kursveränderung wird nicht numerisch genannt.
adidas
Tagesperformance: +2,18 %
Platz 7
Performance 1M: +13,71 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas
wallstreetONLINE: Adidas-Sentiment gemischt. Technisch/fundamental: Rückkaufprogramm positiv, doch der Kurs läuft nicht rund. Handelszölle/Unsicherheit werden betont; Beitrag 1 verweist auf Zölle max. 150 Tage, ggf. für bestimmte Warengruppen. Einige Anleger verkaufen um 156,50 €; andere warten. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage ist aus den Beiträgen nicht konkret ableitbar.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber adidas eingestellt.
Zalando
Tagesperformance: +2,08 %
Platz 8
Performance 1M: -14,29 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zalando
wallstreetONLINE-Forum meldet kaum konkrete Kurs- oder Fundamentaldaten zu Zalando der letzten 14 Tage; Kursentwicklung unklar bzw. nicht angegeben. Divergierende, überwiegend emotionale Beiträge, wenige sachliche Hinweise (Verpackungspolitik, Marketing). Insgesamt kein klares Handels-Signal.
Rheinmetall
Tagesperformance: -2,04 %
Platz 9
Performance 1M: -8,86 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Im wallstreetONLINE-Forum wirkt das Rheinmetall-Sentiment überwiegend bullisch: Langfristig stay long, Dips nachgekauft; Fundamentaldaten (Aufträge, geopolitische Lage) stimmen. Technisch: Demand-Zonen ca. 1,56–1,61k €, Widerstand ca. 1,72k €. Breakout über 1,72k mit Volumen könnte neues Momentum geben. Letzte 14 Tage: überwiegend seitwärts um ~1,65k €, mit Potenzial Richtung 2k.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 53,76%
|PUT: 46,24%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 7,53 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
