Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 26.02.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 26.02.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
freenet
Tagesperformance: -10,06 %
Platz 1
Performance 1M: -10,14 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu freenet
Im wallstreetONLINE-Forum bleibt Freenet gemischt bewertet. Fundamentale Sicht: Dividende robust, Dividendenrendite attraktiv; Wachstum durch Mobilzone-Integration und Waipu.TV. Zahlen/Ausblick leicht enttäuschend, doch ARPU-Stabilisierung durch Preissetzung. Kursbereich etwa 27–35 €, Fantasie-Targets um 60 €. UBS-Ziel 26,50 € wird diskutiert. Sentiment: Halten mit möglichem Aufwärtsimpuls bei Rücksetzern.
HENSOLDT
Tagesperformance: -5,23 %
Platz 2
Performance 1M: -16,70 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
WallstreetONLINE-Forum bewertet Hensoldt gemischt. Positiv: Rekord-Aufträge, Investitionsprogramm bis 1 Mrd EUR bis 2027, Software-Defined Defence; Kursziel über 100 EUR möglich. Risiken: Kapazitäts-/Lieferkettenprobleme, geopolitische Signale, Konsolidierung nach hohen Kursen und Verschuldung. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: keine konkrete Zahl genannt; Hinweise auf Volatilität und Gewinnmitnahmen.
ATOSS Software
Tagesperformance: +4,43 %
Platz 3
Performance 1M: -16,23 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu ATOSS Software
WallstreetOnline-Forum zeigt gemischtes Sentiment zu ATOSS Software: Kurs aktuell knapp über 80 €, 14-Tage-Verlauf fallend; Höchstkurs 157 € genannt. Analysten sehen Potenzial: Upgradeziel 140 €, KGV günstig; Dividende >10% p.a.; mehrere Kaufempfehlungen (Börse Online, Euro am Sonntag). Fundamentale Vorteile: SaaS-Modell, stabiler Kundenstamm. Risiken: AI-Hype wird teils als überbewertet gesehen; Kursrückgang bleibt Thema; Führung wird diskutiert.
SILTRONIC AG
Tagesperformance: +3,91 %
Platz 4
Performance 1M: +9,54 %
Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: +3,16 %
Platz 5
Performance 1M: -6,19 %
United Internet
Tagesperformance: -3,08 %
Platz 6
Performance 1M: -14,33 %
SAP
Tagesperformance: +2,95 %
Platz 7
Performance 1M: -15,03 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich SAP derzeit vorsichtig: Kurzfristig seitwärts um 165–175 €, Widerstand 178–185 €, Support 150–165 €. Mittelfristig weiter abwärts: Höhere Hochs fehlen; ein Break über ca. 178 € würde Trendwechsel signalisieren. Langfristig relevante Supply bei 200–210 €. Einige Käufer setzen auf 180 €. Die 14‑Tage-Kursveränderung fehlt als Angabe.
Eckert & Ziegler
Tagesperformance: +2,89 %
Platz 8
Performance 1M: -3,30 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Eckert & Ziegler
WallstreetONLINE-Forum zeigt gemischte Anleger-Stimmung: Be1 betont Umsatz, aber Gewinn fehlt; Be2 meldet Kooperation mit Molecular Partners, potenziell langfristig positiv; Be3 argumentiert, dass EZAG finanziell gesund ist, News fehlen aktuell. Kurs um 15 €, heute 14,60 €, ca. −2,7% in 14 Tagen. Analysten von Berenberg belassen Buy mit Ziel 24 €. Insgesamt vorsichtig optimistisch, aber ohne neue News bleibt Unsicherheit.
Kontron
Tagesperformance: +2,57 %
Platz 9
Performance 1M: -0,81 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Kontron
WallstreetONLINE-Forum: Kurs um 23,2 € in 14 Tagen kein klares Momentum. Insiderkäufe gelten als positives Signal; Ennoconn-Beteiligung ca. 28,0–28,96% (bis 29,9% möglich). HV im März, Closed Period; weitere Käufe unklar. Gesamteindruck: vorsichtig optimistisch, Erwartung positiver News.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Kontron eingestellt.
Nemetschek
Tagesperformance: +2,39 %
Platz 10
Performance 1M: -16,75 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: -2,03 %
Platz 11
Performance 1M: +14,36 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Im wallstreetONLINE-Forum zu Infineon Technologies dominiert ein bullishes Sentiment: institutionelles Aufstocken, Erwartung steigender Kurse, Investitionen, Zukäufe, Aktienrückkäufe; HV-Bewertungen loben Positionen, KI/Robotik-Segmente als Wachstumstreiber. Risiken: geopolitische Unsicherheiten, Preisdruck aus China. Die 14-Tage-Kursveränderung wird nicht numerisch genannt.
