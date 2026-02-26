Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 26.02.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 26.02.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
argenx
Tagesperformance: -6,64 %
Platz 1
Performance 1M: -5,62 %
ASML Holding
Tagesperformance: -5,82 %
Platz 2
Performance 1M: +10,54 %
Siemens Energy
Tagesperformance: -3,88 %
Platz 3
Performance 1M: +18,83 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
wallstreetONLINE-Forum zeigt überwiegend bullisches Sentiment: Die 165€-Hürde wurde überschritten, Kursziel 200€ wird diskutiert. Klarer Kaufdruck um 200€ wird erwartet; bis März mögliche Konsolidierung. Die 14-Tage-Veränderung wird nicht als konkrete Zahl genannt; der Trend ist positiv, fundamentale Detailaspekte fehlen.
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: +3,85 %
Platz 4
Performance 1M: -30,41 %
Deutsche Boerse
Tagesperformance: +3,13 %
Platz 5
Performance 1M: +5,72 %
Wolters Kluwer
Tagesperformance: +2,87 %
Platz 6
Performance 1M: -25,63 %
ENI
Tagesperformance: +2,80 %
Platz 7
Performance 1M: +14,88 %
SAP
Tagesperformance: +2,77 %
Platz 8
Performance 1M: -15,03 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich SAP derzeit vorsichtig: Kurzfristig seitwärts um 165–175 €, Widerstand 178–185 €, Support 150–165 €. Mittelfristig weiter abwärts: Höhere Hochs fehlen; ein Break über ca. 178 € würde Trendwechsel signalisieren. Langfristig relevante Supply bei 200–210 €. Einige Käufer setzen auf 180 €. Die 14‑Tage-Kursveränderung fehlt als Angabe.
Schneider Electric
Tagesperformance: +2,26 %
Platz 9
Performance 1M: +20,64 %
adidas
Tagesperformance: +2,24 %
Platz 10
Performance 1M: +13,71 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas
wallstreetONLINE: Adidas-Sentiment gemischt. Technisch/fundamental: Rückkaufprogramm positiv, doch der Kurs läuft nicht rund. Handelszölle/Unsicherheit werden betont; Beitrag 1 verweist auf Zölle max. 150 Tage, ggf. für bestimmte Warengruppen. Einige Anleger verkaufen um 156,50 €; andere warten. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage ist aus den Beiträgen nicht konkret ableitbar.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber adidas eingestellt.
Infineon Technologies
Tagesperformance: -2,23 %
Platz 11
Performance 1M: +14,36 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Im wallstreetONLINE-Forum zu Infineon Technologies dominiert ein bullishes Sentiment: institutionelles Aufstocken, Erwartung steigender Kurse, Investitionen, Zukäufe, Aktienrückkäufe; HV-Bewertungen loben Positionen, KI/Robotik-Segmente als Wachstumstreiber. Risiken: geopolitische Unsicherheiten, Preisdruck aus China. Die 14-Tage-Kursveränderung wird nicht numerisch genannt.
