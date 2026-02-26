UBS belässt Eni auf 'Buy' - Ziel 18 Euro

Was heißt das für den Ölmarkt?

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ENI Aktie

Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,14 % und einem Kurs von 19,30 auf Tradegate (26. Februar 2026, 16:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ENI Aktie um +4,76 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,14 %.

Die Marktkapitalisierung von ENI bezifferte sich zuletzt auf 60,89 Mrd..

ENI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,6000 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -27,48 %/+3,61 % bedeutet.