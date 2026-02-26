ANALYSE-FLASH
UBS belässt Eni auf 'Buy' - Ziel 18 Euro
- UBS belässt Eni auf 'Buy', Kursziel 18 Euro...
- Joshua Stone lobt Enis starkes viertes Quartal
- Investitionen tiefer als erwartet; Stone prüft
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Eni nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Joshua Stone attestierte dem Ölkonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein starkes viertes Quartal. Beim Ausblick seien vor allem die Aussagen zu den Investitionen von Bedeutung. Diese lägen deutlich unter seiner vorherigen Schätzung. Der Experte kündigte an, seine Einschätzung zur Aktie zu überprüfen./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:36 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ENI Aktie
Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,14 % und einem Kurs von 19,30 auf Tradegate (26. Februar 2026, 16:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ENI Aktie um +4,76 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,14 %.
Die Marktkapitalisierung von ENI bezifferte sich zuletzt auf 60,89 Mrd..
ENI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,6000 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -27,48 %/+3,61 % bedeutet.
