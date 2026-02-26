    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsENI AktievorwärtsNachrichten zu ENI

    UBS belässt Eni auf 'Buy' - Ziel 18 Euro

    • UBS belässt Eni auf 'Buy', Kursziel 18 Euro...
    • Joshua Stone lobt Enis starkes viertes Quartal
    • Investitionen tiefer als erwartet; Stone prüft
    ANALYSE-FLASH - UBS belässt Eni auf 'Buy' - Ziel 18 Euro
    ZÜRICH (dpa-AFX) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Eni nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Joshua Stone attestierte dem Ölkonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein starkes viertes Quartal. Beim Ausblick seien vor allem die Aussagen zu den Investitionen von Bedeutung. Diese lägen deutlich unter seiner vorherigen Schätzung. Der Experte kündigte an, seine Einschätzung zur Aktie zu überprüfen./rob/tih/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:36 / GMT

