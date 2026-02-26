ANALYSE-FLASH
UBS belässt Kion auf 'Buy' - Ziel 79 Euro
- UBS: Kion Buy, Kursziel 79 Euro, bleibt weiter
- Q4 weitgehend Erwartungen erfüllt, EBIT -6% ok
- Ausblick zu vorsichtig; Kaufchance durch Paket
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Kion nach Zahlenvorlage auf "Buy" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. Der Lagerausrüster habe im vierten Quartal mehr oder weniger die Erwartungen erfüllt, schrieb Sven Weier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick wirke aber zu vorsichtig. Für das operative Ergebnis (Ebit) liege dieser 6 Prozent unter den Erwartungen. In einer davon ausgelösten Kursschwäche sieht der Experte aber eine Kaufgelegenheit. Er geht davon aus, dass sich das deutsche Finanzpaket 2026 stärker auswirken wird als vom Unternehmen angenommen./rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kion Group Aktie
Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,78 % und einem Kurs von 56,75 auf Tradegate (26. Februar 2026, 16:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kion Group Aktie um -14,35 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,09 %.
Die Marktkapitalisierung von Kion Group bezifferte sich zuletzt auf 7,37 Mrd..
Kion Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,8200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 69,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 51,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 79,00EUR was eine Bandbreite von -9,65 %/+39,95 % bedeutet.
