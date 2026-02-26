UBS belässt Kion auf 'Buy' - Ziel 79 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kion Group Aktie

Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,78 % und einem Kurs von 56,75 auf Tradegate (26. Februar 2026, 16:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kion Group Aktie um -14,35 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,09 %.

Die Marktkapitalisierung von Kion Group bezifferte sich zuletzt auf 7,37 Mrd..

Kion Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,8200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2500 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 69,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 51,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 79,00EUR was eine Bandbreite von -9,65 %/+39,95 % bedeutet.