"Mir sind die politischen Schwierigkeiten vÃ¶llig bewusst, die durch die VerzÃ¶gerung der Umsetzung der BeschlÃ¼sse des EuropÃ¤ischen Rats zur finanziellen UnterstÃ¼tzung der Ukraine entstanden sind. Meine Initiative hat auch das Ziel, eine rechtzeitige LÃ¶sung dieser Frage zu begÃ¼nstigen", heiÃŸt es in dem Schreiben, dass das Portal "Politico" verÃ¶ffentlichte. Orbans Sprecher bestÃ¤tigte die Echtheit des Briefs.

BUDAPEST (dpa-AFX) - Ungarns MinisterprÃ¤sident Viktor Orban schlÃ¤gt vor, dass eine Expertenmission unter Beteiligung Ungarns und der Slowakei den technischen Zustand der durch die Ukraine fÃ¼hrenden Pipeline Druschba Ã¼berprÃ¼ft. Das schreibt Orban in einem Brief an EU-RatsprÃ¤sident AntÃ³nio Costa. Er deutete zudem an, dass Ungarn danach sein Veto gegen die von der EU geplanten Finanzhilfen fÃ¼r die Ukraine aufgeben kÃ¶nnte. Bisher hatte Orban seine Blockade damit begrÃ¼ndet, dass die Ukraine allein aus politischen GrÃ¼nden die Ã–l-Lieferungen Ã¼ber Druschba blockiere.

Ungarn werde den Befund einer solchen Expertenmission zum technischen Zustand der Druschba akzeptieren, heiÃŸt es weiter. Offen lieÃŸ Orban, inwieweit das Ergebnis der technischen PrÃ¼fung Ungarns Veto beeinflussen wird.

Ungarn und die Slowakei sind abhÃ¤ngig von russischem ErdÃ¶l

Ãœber die Druschba bekamen Ungarn und die Slowakei bis Ende Januar ErdÃ¶l aus Russland, von dem beide LÃ¤nder abhÃ¤ngig sind. Die Lieferungen Ã¼ber diese Pipeline wurden der Ukraine zufolge abgebrochen, nachdem sie durch russische Angriffe beschÃ¤digt worden war. Die Regierungen Ungarns und die Slowakei behaupten, dass der Abbruch der Lieferungen nicht an technischen Problemen liege, sondern an einer politischen Entscheidung in Kiew.

Mit dieser BegrÃ¼ndung hatte Ungarn bei einem EU-AuÃŸenministertreffen am Montag die geplante VerschÃ¤rfung von Russland-Sanktionen blockiert und auch sein Veto gegen ein milliardenschweres EU-Darlehen fÃ¼r die Ukraine bekrÃ¤ftigt. Am Mittwoch verfÃ¼gte Orban zudem, dass Ungarns kritische Energie-Infrastruktur verstÃ¤rkt von der Armee bewacht werden solle, da man befÃ¼rchte, dass die Ukraine weitere StÃ¶r-Aktionen gegen die ungarische Energieversorgung plane.

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine vor vier Jahren versucht Orban, die auf Hilfe fÃ¼r die Ukraine abzielende Politik der EU zu bremsen. Der rechtspopulistische ungarische Regierungschef pflegt gute Beziehungen zu Kremlchef Wladimir Putin./kl/DP/jha



