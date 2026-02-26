Emcor Group Aktie weiter im Abwärtstrend - 26.02.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -8,57 % verliert die Emcor Group Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Der Kursrückgang der Emcor Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,93 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -8,57 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Emcor Group ist ein führender Anbieter von mechanischen und elektrischen Bauleistungen sowie Gebäudemanagementlösungen in Nordamerika. Das Unternehmen bietet umfassende Installationen, Wartungen und Reparaturen für HVAC-Systeme und elektrische Anlagen. Mit einer starken Marktstellung konkurriert Emcor mit Firmen wie Comfort Systems USA und Quanta Services. Emcors Alleinstellungsmerkmale sind ein breites Dienstleistungsspektrum und hohe technische Expertise.

Obwohl die Emcor Group Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +30,49 %.

Allein seit letzter Woche ist die Emcor Group Aktie damit um -8,64 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,92 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Emcor Group um +28,67 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,79 % geändert.

Emcor Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,64 % 1 Monat +15,92 % 3 Monate +30,49 % 1 Jahr +80,45 %

Informationen zur Emcor Group Aktie

Es gibt 45 Mio. Emcor Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 27,31 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

EMCOR Group, Inc. (NYSE: EME) today reported results for the fourth quarter and year ended December 31, 2025. Fourth Quarter 2025 Results of Operations For the fourth quarter of 2025, revenues totaled $4.51 billion, an increase of 19.7%, compared to …

Emcor Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Emcor Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Emcor Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.