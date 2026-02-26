    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEmcor Group AktievorwärtsNachrichten zu Emcor Group

    Besonders beachtet!

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Emcor Group Aktie weiter im Abwärtstrend - 26.02.2026

    Am 26.02.2026 ist die Emcor Group Aktie, bisher, um -8,57 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Emcor Group Aktie.

    Besonders beachtet! - Emcor Group Aktie weiter im Abwärtstrend - 26.02.2026

    Emcor Group ist ein führender Anbieter von mechanischen und elektrischen Bauleistungen sowie Gebäudemanagementlösungen in Nordamerika. Das Unternehmen bietet umfassende Installationen, Wartungen und Reparaturen für HVAC-Systeme und elektrische Anlagen. Mit einer starken Marktstellung konkurriert Emcor mit Firmen wie Comfort Systems USA und Quanta Services. Emcors Alleinstellungsmerkmale sind ein breites Dienstleistungsspektrum und hohe technische Expertise.

    Emcor Group aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 26.02.2026

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -8,57 % verliert die Emcor Group Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Der Kursrückgang der Emcor Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,93 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -8,57 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    6.390,98€
    Basispreis
    4,18
    Ask
    × 14,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7.400,00€
    Basispreis
    4,63
    Ask
    × 14,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl die Emcor Group Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +30,49 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Emcor Group Aktie damit um -8,64 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,92 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Emcor Group um +28,67 % gewonnen.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,79 % geändert.

    Emcor Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,64 %
    1 Monat +15,92 %
    3 Monate +30,49 %
    1 Jahr +80,45 %

    Informationen zur Emcor Group Aktie

    Es gibt 45 Mio. Emcor Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 27,31 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 26.02. - US Tech 100 schwach -0,71 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    EMCOR Group, Inc. Reports Fourth Quarter and Full Year 2025 Results


    EMCOR Group, Inc. (NYSE: EME) today reported results for the fourth quarter and year ended December 31, 2025. Fourth Quarter 2025 Results of Operations For the fourth quarter of 2025, revenues totaled $4.51 billion, an increase of 19.7%, compared to …

    Emcor Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Emcor Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Emcor Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Emcor Group

    -8,80 %
    -7,79 %
    +18,05 %
    +31,47 %
    +79,88 %
    +334,68 %
    +5.577,36 %
    ISIN:US29084Q1004WKN:898814



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Emcor Group Aktie weiter im Abwärtstrend - 26.02.2026 Am 26.02.2026 ist die Emcor Group Aktie, bisher, um -8,57 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Emcor Group Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     