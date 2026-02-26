SAP springt an Dax-Spitze - Salesforce und Snowflake stützen

Hier eine interessanter Aspekt:

Machen Patente Salesforce unverzichtbar?





Salesforce besitzt tausende Patente, aber das Unternehmen ist weniger wegen eines einzelnen „Killer-Patents“ unverzichtbar, sondern vielmehr durch die Architektur, die diese Patente schützen, und den daraus resultierenden Netzwerkeffekt.

Hier sind die entscheidenden Patent-Bereiche und technologischen Pfeiler, die Salesforce eine marktbeherrschende Stellung sichern:

1. Multi-Tenant-Architektur (Das Fundament)

Salesforce war Pionier darin, dass sich viele Kunden eine einzige Infrastruktur und Code-Basis teilen, während ihre Daten strikt voneinander isoliert bleiben.

Warum es wichtig ist: Patente in diesem Bereich (z. B. zur dynamischen Datenbank-Generierung oder zum Metadaten-Framework) verhindern, dass Wettbewerber die enorme Skalierbarkeit und Kosteneffizienz von Salesforce einfach kopieren können. Der Effekt: Updates werden für alle Millionen Nutzer gleichzeitig ausgespielt, ohne dass individuelle Anpassungen der Kunden (Customizations) kaputtgehen.

2. Metadaten-gesteuerte Plattform

Ein Kernaspekt von Salesforce ist, dass fast alles über Metadaten definiert wird (Klick statt Code).

Schutz: Patente sichern ab, wie diese Metadaten zur Laufzeit in eine Benutzeroberfläche oder Logik übersetzt werden. Unverzichtbarkeit: Dies ermöglicht das riesige Ökosystem der AppExchange. Drittanbieter können Apps bauen, die nahtlos in Salesforce funktionieren, weil sie auf derselben patentierten Metadaten-Struktur basieren.

3. Einstein AI & Agentforce (KI-Integration)

In den letzten Jahren hat Salesforce massiv in Patente rund um KI im CRM-Kontext investiert.

Fokus: Patente zur automatisierten Lead-Bewertung, prädiktiven Analysen und – ganz aktuell – zur Steuerung von autonomen KI-Agenten (Agentforce). Status 2026: Durch Patente zur „Explainable AI“ (erklärbare KI) und zum Datenschutz in Multi-Tenant-KI-Umgebungen sichert sich Salesforce den Vorsprung bei Unternehmenskunden, die hohe Sicherheitsanforderungen haben.

4. Integration und Daten-Konnektivität (MuleSoft)

Durch die Übernahme von MuleSoft hält Salesforce wichtige Patente zur API-Orchestrierung.

Relevanz: Salesforce ist dadurch oft die „Single Source of Truth“ in einem Unternehmen. Wenn alle anderen Systeme (SAP, Oracle, HR-Tools) über Salesforce-Technologie verknüpft sind, wird ein Wechsel technisch extrem riskant und teuer.

Top-Patente (Beispiele für die Relevanz)

Laut Analysen gehören Patente wie US8095531B2 (Methoden zur Bereitstellung von On-Demand-Diensten) zu den am häufigsten zitierten in der Branche. Das zeigt, dass sogar Konkurrenten oft auf technologischen Grundlagen aufbauen müssen, die Salesforce zuerst definiert hat.





Fazit: Ist Salesforce durch Patente "unersetzbar"?

Rein rechtlich könnte man CRM-Software auch ohne Salesforce-Patente bauen. Die Unverzichtbarkeit entsteht jedoch aus der Kombination:

IP-Schutz: Patente verhindern effiziente Nachbauten der Architektur. Lock-in-Effekt: Je mehr Daten und Prozesse (über MuleSoft, Slack, Tableau) verknüpft sind, desto höher die Wechselhürden. Plattform-Standard: Salesforce ist das „Betriebssystem“ für den Vertrieb geworden.





Es wird ja ständig davon gesprochen, daß KI uns alle ersetzt. Ich habe viele Jahre meines Lebens im Verkauf verbracht. Man kann nicht alles automatisieren, es ist auch nicht wünschenswert. Im Prinzip ist es doch auch so, daß ein Mitarbeiter, der seinen Arbeitgeber aus dem FF kennt und das System beherrscht, letztlich darüber entscheidet, ob und welches Produkt an den Mann/Frau gebracht und verkauft wird. Man denke nur an Telefon Hotlines, wo man einen Inder an der Leitung hat, dem man dreimal alles erklären kann. Wenn es um viel Geld geht, dann braucht man echte Menschen, die machen, was verlangt wird, auf die man sich verlassen kann. Ich als Kunde höre mir 1x den Sprachcomputer oder den Inder am Telefon an, anschließend hat sich die Geschäftsbeziehung komplett erledigt. Darüber sollte auch mal nachgedacht werden, bevor man KI hypt.





Zudem habe ich in großen Industriefirmen gearbeitet oder Einblick gehabt, wo jeden Tag ganze Zugladungen eintreffen. Da sitzen 5 Leute im Büro, ein paar Lagerarbeiter, der Rest ist bereits vollautomatisch. Da kann man weder was effizienter machen, noch würde KI hier irgendeinen nutzen haben. Die haben bereits ein perfektes System. Man meint immer, man könne irgendwo was verbessern, dem ist jedoch nicht so. Da ist bereits jede Sekunde durchgeplant bis zur Pinkelpause.