AKTIEN IM FOKUS
SAP springt an Dax-Spitze - Salesforce und Snowflake stützen
- SAP stärkster DAX-Wert, +4% dank US-Software!!
- Salesforce: Q4 ok, Ausblick schwach, Agentf.!!
- KI-Monetarisierung entscheidend; Snowflake opt
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von SAP haben sich am Donnerstagnachmittag zum besten Dax -Wert gemausert. Gestützt auf den Kursanstieg beim Konkurrenten Salesforce im US-Handel arbeiteten sich die Titel des deutschen Softwarekonzerns mit mehr als vier Prozent ins Plus vor. Eine stützende Wirkung wurde dabei am Markt auch einem weiteren großen US-Softwareunternehmen nachgesagt: Die Titel von Snowflake legten unter Schwankungen um bis zu neun Prozent zu.
Salesforce hatte am Vorabend nach New Yorker Börsenschluss Zahlen vorgelegt, die anders als vorbörslich gedacht zu Kursgewinnen bei dem US-Konzern führten. Das vierte Quartal habe im Erwartungsrahmen gelegen, doch der Ausblick sei enttäuschend, urteilte Rishi Jaluria von RBC.
Zunächst hatte es vor diesem Hintergrund Stimmen gegeben, Salesforce könne die zuletzt im Softwaresektor aufgekommenen Sorgen vor einer Bedrohung durch Künstliche Intelligenz nicht zerstreuen. Dazu sagte Jaluria, es gebe aber Anzeichen, dass die Geschäfte mit dem KI-Tool Agentforce Fahrt aufnähmen. Bei Snowflake waren die Stimmen rund um die KI-Perspektiven etwas optimistischer.
Gabriela Borges von Goldman Sachs schrieb dazu, es werde entscheidend sein, inwieweit Salesforce es schaffe, sinnvollere KI-Lösungen anzubieten als neue Konkurrenten - und diese dann auch zu monetarisieren, um das eigene Wachstum auch in den kommenden Jahren voranzutreiben./tih/jsl/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,34 % und einem Kurs von 168,1 auf Tradegate (26. Februar 2026, 16:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -4,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,09 %.
Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 211,16 Mrd..
SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4900 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 238,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 260,00EUR was eine Bandbreite von +27,70 %/+50,92 % bedeutet.
Hier eine interessanter Aspekt:
Salesforce besitzt tausende Patente, aber das Unternehmen ist weniger wegen eines einzelnen „Killer-Patents“ unverzichtbar, sondern vielmehr durch die Architektur, die diese Patente schützen, und den daraus resultierenden Netzwerkeffekt.
Hier sind die entscheidenden Patent-Bereiche und technologischen Pfeiler, die Salesforce eine marktbeherrschende Stellung sichern:
1. Multi-Tenant-Architektur (Das Fundament)
Salesforce war Pionier darin, dass sich viele Kunden eine einzige Infrastruktur und Code-Basis teilen, während ihre Daten strikt voneinander isoliert bleiben.
- Warum es wichtig ist: Patente in diesem Bereich (z. B. zur dynamischen Datenbank-Generierung oder zum Metadaten-Framework) verhindern, dass Wettbewerber die enorme Skalierbarkeit und Kosteneffizienz von Salesforce einfach kopieren können.
- Der Effekt: Updates werden für alle Millionen Nutzer gleichzeitig ausgespielt, ohne dass individuelle Anpassungen der Kunden (Customizations) kaputtgehen.
2. Metadaten-gesteuerte Plattform
Ein Kernaspekt von Salesforce ist, dass fast alles über Metadaten definiert wird (Klick statt Code).
- Schutz: Patente sichern ab, wie diese Metadaten zur Laufzeit in eine Benutzeroberfläche oder Logik übersetzt werden.
- Unverzichtbarkeit: Dies ermöglicht das riesige Ökosystem der AppExchange. Drittanbieter können Apps bauen, die nahtlos in Salesforce funktionieren, weil sie auf derselben patentierten Metadaten-Struktur basieren.
3. Einstein AI & Agentforce (KI-Integration)
In den letzten Jahren hat Salesforce massiv in Patente rund um KI im CRM-Kontext investiert.
- Fokus: Patente zur automatisierten Lead-Bewertung, prädiktiven Analysen und – ganz aktuell – zur Steuerung von autonomen KI-Agenten (Agentforce).
- Status 2026: Durch Patente zur „Explainable AI“ (erklärbare KI) und zum Datenschutz in Multi-Tenant-KI-Umgebungen sichert sich Salesforce den Vorsprung bei Unternehmenskunden, die hohe Sicherheitsanforderungen haben.
4. Integration und Daten-Konnektivität (MuleSoft)
Durch die Übernahme von MuleSoft hält Salesforce wichtige Patente zur API-Orchestrierung.
- Relevanz: Salesforce ist dadurch oft die „Single Source of Truth“ in einem Unternehmen. Wenn alle anderen Systeme (SAP, Oracle, HR-Tools) über Salesforce-Technologie verknüpft sind, wird ein Wechsel technisch extrem riskant und teuer.
Top-Patente (Beispiele für die Relevanz)
Laut Analysen gehören Patente wie US8095531B2 (Methoden zur Bereitstellung von On-Demand-Diensten) zu den am häufigsten zitierten in der Branche. Das zeigt, dass sogar Konkurrenten oft auf technologischen Grundlagen aufbauen müssen, die Salesforce zuerst definiert hat.
Fazit: Ist Salesforce durch Patente "unersetzbar"?
Rein rechtlich könnte man CRM-Software auch ohne Salesforce-Patente bauen. Die Unverzichtbarkeit entsteht jedoch aus der Kombination:
- IP-Schutz: Patente verhindern effiziente Nachbauten der Architektur.
- Lock-in-Effekt: Je mehr Daten und Prozesse (über MuleSoft, Slack, Tableau) verknüpft sind, desto höher die Wechselhürden.
- Plattform-Standard: Salesforce ist das „Betriebssystem“ für den Vertrieb geworden.
Und Prozesse müssen validiert sein. Das Wesen einer Ki ist Anpassung und somit wird output stetig verändert... Wer bitteschön möchte Meds kaufen, die von einer Ki bspw. im Produktionsprozess stetig "verbessert" werden? Hier verlieren sich Qualität und Kontrolle und somit werden alle rechtlichen Vorgaben unerfüllbar. Undenkbar, dass Ki in absehbarer Zeit strukturierte Software ersetzen kann.
