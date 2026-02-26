    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSalesforce AktievorwärtsNachrichten zu Salesforce

    AKTIEN IM FOKUS

    SAP springt an Dax-Spitze - Salesforce und Snowflake stützen

    Für Sie zusammengefasst
    • SAP stärkster DAX-Wert, +4% dank US-Software!!
    • Salesforce: Q4 ok, Ausblick schwach, Agentf.!!
    • KI-Monetarisierung entscheidend; Snowflake opt
    AKTIEN IM FOKUS - SAP springt an Dax-Spitze - Salesforce und Snowflake stützen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von SAP haben sich am Donnerstagnachmittag zum besten Dax -Wert gemausert. Gestützt auf den Kursanstieg beim Konkurrenten Salesforce im US-Handel arbeiteten sich die Titel des deutschen Softwarekonzerns mit mehr als vier Prozent ins Plus vor. Eine stützende Wirkung wurde dabei am Markt auch einem weiteren großen US-Softwareunternehmen nachgesagt: Die Titel von Snowflake legten unter Schwankungen um bis zu neun Prozent zu.

    Salesforce hatte am Vorabend nach New Yorker Börsenschluss Zahlen vorgelegt, die anders als vorbörslich gedacht zu Kursgewinnen bei dem US-Konzern führten. Das vierte Quartal habe im Erwartungsrahmen gelegen, doch der Ausblick sei enttäuschend, urteilte Rishi Jaluria von RBC.

    Zunächst hatte es vor diesem Hintergrund Stimmen gegeben, Salesforce könne die zuletzt im Softwaresektor aufgekommenen Sorgen vor einer Bedrohung durch Künstliche Intelligenz nicht zerstreuen. Dazu sagte Jaluria, es gebe aber Anzeichen, dass die Geschäfte mit dem KI-Tool Agentforce Fahrt aufnähmen. Bei Snowflake waren die Stimmen rund um die KI-Perspektiven etwas optimistischer.

    Gabriela Borges von Goldman Sachs schrieb dazu, es werde entscheidend sein, inwieweit Salesforce es schaffe, sinnvollere KI-Lösungen anzubieten als neue Konkurrenten - und diese dann auch zu monetarisieren, um das eigene Wachstum auch in den kommenden Jahren voranzutreiben./tih/jsl/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,34 % und einem Kurs von 168,1 auf Tradegate (26. Februar 2026, 16:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -4,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,09 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 211,16 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4900 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 238,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 260,00EUR was eine Bandbreite von +27,70 %/+50,92 % bedeutet.




    Community Beiträge zu Salesforce - A0B87V - US79466L3024

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Salesforce. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die heftige Kursreaktion auf die Zahlen und die Umsatzprognose (46 Mrd. $), trotz Q4‑Wachstum und Gewinnsteigerung. Diskutiert werden das neue 50 Mrd. $-Rückkaufprogramm und die Dividendenanhebung, Verwirrung über 50 Mio vs. 50 Mrd, Zweifel an Langfristzielen und Bewertung (z. B. 300 $ Target), sowie KI‑Risiken und Patente als fundamentaler Schutz.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Salesforce eingestellt.

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
