    EuroStoxx mit Dow ins Minus gedreht - Dax noch moderat im Plus

    Für Sie zusammengefasst
    • EuroStoxx 50 klettert fast auf 6.200 scheitert
    • Europa folgt US-Aktien, EuroStoxx minus 0,3%!!
    • Nvidia schwach, SAP +4% stützt Dax plus 0,3%!!
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/PARIS/MAILAND/MADRID (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen sind am Donnerstagnachmittag einem Auf und Ab an den US-Börsen gefolgt. Als es die Indikationen für die Leitindizes Dow Jones Industrial und Nasdaq 100 in New York leicht ins Plus schafften, konnte der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 am Mittag seine Rekordrally mit einem Tageshoch bei knapp 6.200 Punkten fortsetzen. Der Schwung reichte aber dann nicht ganz, um diese Marke zu überwinden.

    Zuletzt war das europäische Kursbarometer mit minus 0,3 Prozent auf ein Tagestief gerutscht - genauso wie der zunächst freundlich gestartete US-Leitindex Dow Jones Industrial. In New York war vor allem an der technologielastigen Nasdaq Gegenwind aufgekommen, da die Aktie des gewichtigen Chipriesen Nvidia trotz beeindruckender Quartalszahlen und starker Geschäftsziele schwach in den Handel gestartet war.

    Besser schlugen sich dieses Mal im US-Technologiesektor die Softwarewerte. Gestützt darauf konnte auch der deutsche Softwareriese SAP zuletzt um vier Prozent zulegen. Dies half dem deutschen Leitindex Dax , bis zuletzt mit 0,3 Prozent im Plus zu bleiben./tih/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,27 % und einem Kurs von 158,6 auf Tradegate (26. Februar 2026, 17:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -1,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,09 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,85 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 268,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +51,52 %/+89,39 % bedeutet.




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

