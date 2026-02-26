EuroStoxx mit Dow ins Minus gedreht - Dax noch moderat im Plus

@ DebasementTrader & Werthaltig

möchte es nur nochmal wiederholen - ich hab vollen Respekt vor der persönlichen Leistung vom Waldhauser. Wer erfolgreich im Silicon Valley eine Firma gründet und sich dort behauptet, muss beruflich einfach was drauf haben. Der Vergleich der Performance sollte aber dem Otto-Normalanleger einfach Mut machen, dass man auch als normaler Anleger an der Börse Erfolg haben kann. Ich denke aber, auch bei ihm ist der Erfolg der goldenen Tech-Jahre 2015-2021 zu Kopf gestiegen und er wollte nicht wahrhaben, dass sich irgendwann der Wind auch drehen könnte.









Denn im Gegensatz zu Clearasil bin ich der Meinung, dass der Techsektor schon seit paar Jahren schwächelt und das nur durch die Überperformance der paar MAG7 übertüncht wird. Bestes Beispiel unser altbekanntes Top50 Depot. Seit Start im Mai 2022 haben wir eine Performance von 40%; mit Dividenden sind es 50%. Nicht schlecht. Aber ohne die Einzelposition Nvidia wäre die Performance bei 24% - also ein Einzelwert von 50 steht für die Hälfte der Rendite!!! Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/eek.gif Und man muss sich nur anschauen welche klangvollen Namen in den 3-4 Jahren tief zweistellig im Minus stehn. Darum nochmal meine Meinung: es war die letzten Jahre tatsächlich verdammt schwierig, mit dem Markt mitzuhalten. Überhaupt wenn man seinen Anlagehorizont nicht etwas erweitert hat.





Da nehme ich als bestes Beispiel den Gedanken zu Paypal auf. Vor 4-5 Jahren waren sich alle Analysten einig dass die Fintechs die traditionellen Banken und Versicherer komplett ersetzen werden. Banken waren verpönt wie noch nie und waren kein Gesprächsthema in Foren. Irgendwie wollte ich das nicht so recht glauben und hab seinerzeit trotzdem eine Paypal bei um die 200€ verkauft. Und bin dafür schrittweise in den unbeliebten Bankensektor. Aber nicht weil ich eine Glaskugel hatte, sondern weil mich die Dividenden von 5-15% einfach gereizt haben. Auch im Hinblick auf die nahende Rente. Nun, das Trauerspiel der Fintechs wie Paypal, Adyen, Klarna und wie sie alle heißen kann man ja am Kurs verfolgen. Während die Banken buchstäblich nach oben geknallt sind - hier paar Beispiele aus dem NBIM-II:





Banco Latinoamericana +192% seit 01/23

Bank of Cyprus +125% seit 02/25

Bank of Georgia +309% seit 01/23

Credicorp +156% seit 01/22

Foroya Bank +100% seit 01/25

Halyk Bank +103% seit 02/24

ING +117% seit 11/21

Intesa +188% seit 03/21

KB Financial +176% seit 09/21

Nova Ljubljanska +350% seit 11/20





Bei allen kommen - gerechnet auf den EK - jährliche Dividenden von 5-15% dazu. Also eine wahre Goldgrube, welche bei mir einen großen Teil der Gesamtrendite ausgemacht hat. Versicherer haben sich zwar auch sehr gut entwickelt, kommen hier aber nicht an die Performance ran. Das Beispiel zeigt aber nochmals deutlich, dass man nicht immer mit dem Strom schwimmen muss, sondern auch mal nach seinem Bauchgefühl gehen kann. Das soll jetzt wohlgemerkt kein Aufruf sein, jetzt in den Bankensektor zu investieren. Womöglich ist der Zug bereits abgefahren. Viel wichtiger wäre es, sich Gedanken zu machen was als nächstes kommt. Die ungeliebten Staples und Medtechs der letzten Jahre?? Oder Rohstoffe??? Oder Pharma?? Schwierige Frage - wie immer wenn es um Zukunftsvoraussagen geht. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif





Schönen Sonntag allerseits

Timburg