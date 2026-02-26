SAP - Aktie im Blickpunkt - 26.02.2026

Die SAP Aktie notiert aktuell bei 173,08€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,16 % zugelegt, was einem Anstieg von +5,30 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,67 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SAP Aktie. Nach einem Plus von +0,67 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 173,08€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

SAP ist ein globaler Marktführer in Unternehmenssoftware, bekannt für seine ERP-Lösungen wie SAP S/4HANA. Es unterstützt Unternehmen bei der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse. Hauptkonkurrenten sind Oracle, Microsoft und Salesforce. SAPs Stärke liegt in integrierten Lösungen und einer starken Marktpräsenz in der DACH-Region.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die SAP Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -19,49 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAP Aktie damit um -4,40 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,09 %. Im Jahr 2026 gab es für SAP bisher ein Minus von -20,74 %.

SAP Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,40 % 1 Monat -16,09 % 3 Monate -19,49 % 1 Jahr -39,21 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und technische Bewertung der SAP-Aktie. Kurzfristig bewegt sich der Kurs grob in 159–165€ (Nachfrage) und 178–185€ (Angebot); Momentum ist schwach positiv, echter Aufwärtsimpuls fehlt. Breakout über 178€ mit Pullback in 172–176€ könnte Impuls starten; unter 165€ droht Test der 150–155€-Zone. Fundamental wird SAPs Burggraben betont; KI-Hype kritisch gesehen. Einige kaufen um 180€, heute Abend könnten News bewegen.

Informationen zur SAP Aktie

Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 212,53 Mrd. € wert.

Die europäischen Börsen sind am Donnerstagnachmittag einem Auf und Ab an den US-Börsen gefolgt. Als es die Indikationen für die Leitindizes Dow Jones Industrial und Nasdaq 100 in New York leicht ins Plus schafften, konnte der Eurozonen-Leitindex …

Nach einem zähen Start nahm der DAX im Tagesverlauf Fahrt auf und es gelang ihm der Sprung über die 25 300er-Marke.

Die Aktien von SAP haben sich am Donnerstagnachmittag zum besten Dax -Wert gemausert. Gestützt auf den Kursanstieg beim Konkurrenten Salesforce im US-Handel arbeiteten sich die Titel des deutschen Softwarekonzerns mit mehr als vier Prozent ins …

So schlagen sich die Wettbewerber von SAP

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,05 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,65 %. Oracle notiert im Plus, mit +0,75 %. ServiceNow legt um +4,33 % zu Workday (A) notiert im Plus, mit +7,02 %.

SAP Aktie jetzt kaufen?

Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.