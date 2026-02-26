    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAP AktievorwärtsNachrichten zu SAP

    Besonders beachtet!

    409 Aufrufe 409 0 Kommentare 0 Kommentare

    SAP - Aktie im Blickpunkt - 26.02.2026

    Am 26.02.2026 ist die SAP Aktie, bisher, um +3,16 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SAP Aktie.

    Besonders beachtet! - SAP - Aktie im Blickpunkt - 26.02.2026
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    SAP ist ein globaler Marktführer in Unternehmenssoftware, bekannt für seine ERP-Lösungen wie SAP S/4HANA. Es unterstützt Unternehmen bei der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse. Hauptkonkurrenten sind Oracle, Microsoft und Salesforce. SAPs Stärke liegt in integrierten Lösungen und einer starken Marktpräsenz in der DACH-Region.

    SAP Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 26.02.2026

    Die SAP Aktie notiert aktuell bei 173,08 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,16 % zugelegt, was einem Anstieg von +5,30  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,67 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SAP Aktie. Nach einem Plus von +0,67 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 173,08. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu SAP SE!
    Long
    155,70€
    Basispreis
    1,71
    Ask
    × 14,12
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    184,07€
    Basispreis
    1,21
    Ask
    × 14,10
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die SAP Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -19,49 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAP Aktie damit um -4,40 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,09 %. Im Jahr 2026 gab es für SAP bisher ein Minus von -20,74 %.

    SAP Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,40 %
    1 Monat -16,09 %
    3 Monate -19,49 %
    1 Jahr -39,21 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und technische Bewertung der SAP-Aktie. Kurzfristig bewegt sich der Kurs grob in 159–165€ (Nachfrage) und 178–185€ (Angebot); Momentum ist schwach positiv, echter Aufwärtsimpuls fehlt. Breakout über 178€ mit Pullback in 172–176€ könnte Impuls starten; unter 165€ droht Test der 150–155€-Zone. Fundamental wird SAPs Burggraben betont; KI-Hype kritisch gesehen. Einige kaufen um 180€, heute Abend könnten News bewegen.

    Zur SAP Diskussion

    Informationen zur SAP Aktie

    Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 212,53 Mrd. € wert.

    EuroStoxx mit Dow ins Minus gedreht - Dax noch moderat im Plus


    Die europäischen Börsen sind am Donnerstagnachmittag einem Auf und Ab an den US-Börsen gefolgt. Als es die Indikationen für die Leitindizes Dow Jones Industrial und Nasdaq 100 in New York leicht ins Plus schafften, konnte der Eurozonen-Leitindex …

    DAX schafft Ausbruch (noch) nicht – Gewinnmitnahmen nach starken Nvidia-Zahlen


    Nach einem zähen Start nahm der DAX im Tagesverlauf Fahrt auf und es gelang ihm der Sprung über die 25 300er-Marke.

    SAP springt an Dax-Spitze - Salesforce und Snowflake stützen


    Die Aktien von SAP haben sich am Donnerstagnachmittag zum besten Dax -Wert gemausert. Gestützt auf den Kursanstieg beim Konkurrenten Salesforce im US-Handel arbeiteten sich die Titel des deutschen Softwarekonzerns mit mehr als vier Prozent ins …

    So schlagen sich die Wettbewerber von SAP

    Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,05 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,65 %. Oracle notiert im Plus, mit +0,75 %. ServiceNow legt um +4,33 % zu Workday (A) notiert im Plus, mit +7,02 %.

    SAP Aktie jetzt kaufen?


    Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SAP

    +2,68 %
    -4,40 %
    -16,09 %
    -19,49 %
    -39,21 %
    +55,28 %
    +64,09 %
    +135,55 %
    +1.076.650,00 %
    ISIN:DE0007164600WKN:716460



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! SAP - Aktie im Blickpunkt - 26.02.2026 Am 26.02.2026 ist die SAP Aktie, bisher, um +3,16 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SAP Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     