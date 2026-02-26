Volta Labs beflügelt die AGBT 2026 mit bedeutenden Produkteinführungen und branchenprägenden Partnerschaften

BOSTON, 26. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Volta Labs gab heute eine Reihe von Produkteinführungen, strategischen Partnerschaften und Kundenpräsentationen bekannt, die das Unternehmen in den Mittelpunkt der nächsten Welle der Genomsequenzierung stellen.

Erweiterte Plattformintegrationen für Roche AXELIOS 1, neues PCR-freies WGS-Komplettkit mit Watchmaker und Kundendaten im Produktionsmaßstab signalisieren einen Wendepunkt für die automatisierte Genomik

Durch neue Kooperationen mit Roche und Watchmaker Genomics erweitert Volta Labs die Funktionen seiner Callisto-Plattform und verwandelt die Sequenzierung von einer manuellen Workflow-Entwicklung in eine echte Ausführung per Knopfdruck.

Expansion im gesamten Sequenzierungs-Ökosystem

Roche Sequenzierung - AXELIOS 1

Roche stellte die Entwicklung von Callisto als Teil seiner AXELIOS 1-kompatiblen Automatisierungslösungen vor. Volta wird versuchen, den AXELIOS 1 SBX-D-Vorbereitungs-Workflow in die Callisto-Plattform zu integrieren. Callisto verfügt bereits über integrierte DNA-Extraktions-Workflows, die eine optimierte End-to-End-Lösung ermöglichen.

Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass Kunden, die Sequenzierer der nächsten Generation einsetzen, sich vom ersten Tag an auf Callisto für eine automatisierte, hochwertige Bibliotheksvorbereitung verlassen können. Dies spiegelt unser umfassendes Engagement wider, Callisto zur Automatisierungsebene für Sequenzierungsökosysteme zu machen.

Präsentation der Hartwig Medical Foundation: Fortschritte bei der cfDNA-Ganzgenomsequenzierung

Auf der AGBT stellte die Hartwig Medical Foundation ihre Forschungen zur zirkulierenden Tumor-DNA (ctDNA) für die longitudinale Patientenüberwachung, einschließlich Therapieauswahl und Krankheitsüberwachung, als einen wichtigen Arbeitsablauf in der Onkologie vor. Diese Arbeit nutzt die Callisto-Plattform von Volta Labs. In der Präsentation wurden der vollautomatisierte cfDNA-Workflow und die erfolgreiche Optimierung vorgestellt, die für die Implementierung in ihrer Hochdurchsatzumgebung erforderlich war. Zu den vorgestellten Details gehörten Einblicke in die Workflow-Optimierung, die Größenauswahl und die betrieblichen Vorteile von Callisto, wie z. B. einzigartige Mischfunktionen, die zu einer schnelleren Ligation führen können. Die Präsentation von Hartwig unterstrich die Rolle der Plattform bei der Weiterentwicklung der klinischen Gesamtgenomsequenzierung für schwierige Probentypen.