Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 26.02.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 5.179,75USD pro Feinunze und notiert damit +0,28 % im Plus. Der Silberpreis liegt bei 87,34USD und damit -2,11 % im Minus.

Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 72,28USD und verzeichnet ein Plus von +1,98 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 66,63USD und verzeichnet ein Plus von +1,61 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.781,50 USD -1,36 % Platin 2.264,00 USD -2,52 % Kupfer London Rolling 13.305,45 USD -0,38 % Aluminium 3.162,81 PKT +0,05 % Erdgas 2,809 USD -2,77 %

Rohstoff des Tages: Erdgas

Mit einem Tages-Minus von -2,77 % gehört Erdgas heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 26.02.26, 17:29 Uhr.