    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future

    Deutsche Anleihen

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Leichte Kursgewinne

    Für Sie zusammengefasst
    • Bund-Future +0,11%; 10J-Rendite 2,69% (leicht)
    • Anleihekurse dritter Tag in engen Bahnen -M3 ok
    • EU-Wirtschaftssentiment trübt; Genf: USA/ Iran
    Deutsche Anleihen - Leichte Kursgewinne
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Donnerstag etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,11 Prozent auf 129,75 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,69 Prozent.

    Damit bewegen sich die Anleihekurse bereits den dritten Tag in Folge in engen Bahnen. Anleger blickten auf Konjunkturdaten aus der Eurozone. So hat sich das Wachstum der breit gefassten Geldmenge M3 in der Region im Januar zwar stärker als erwartet beschleunigt. Insgesamt aber entwickele sich die monetäre Expansion weiterhin moderat, schrieb Analyst Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Von der Entwicklung ließen sich weder Inflationssorgen noch Konjunktureuphorie ableiten.

    Schwache Konjunkturdaten aus der Eurozone bewegten den Devisenmarkt kaum. Die von der Europäischen Kommission erhobene Wirtschaftsstimmung trübte sich im Februar unerwartet ein. Insbesondere die Stimmung im Dienstleistungssektor verschlechterte sich.

    Ansonsten hat der Markt eine abwartende Haltung eingenommen. So gehen vor dem Hintergrund militärischer Spannungen die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran in eine entscheidende Runde. Vertreter beider Staaten kamen am Donnerstag in Genf erneut zusammen./jsl/he





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu BUND Future - 965264 - DE0009652644

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über BUND Future. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Deutsche Anleihen Leichte Kursgewinne Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Donnerstag etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,11 Prozent auf 129,75 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,69 Prozent. Damit bewegen sich die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     