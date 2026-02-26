    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    TAGESVORSCHAU

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Termine am 27. Februar 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • BASF, Holcim, Swiss Re, Delivery Hero: Zahlen!
    • DE: Verbraucherpreise, Arbeitslosenzahl, BIP Q4
    • US PPI, Chicago PMI; JP Preise + Industrieprod
    TAGESVORSCHAU - Termine am 27. Februar 2026
    Foto: Siarhei - 356130783

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 27. Februar 2026

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:30 CHE: Holcim, Jahreszahlen (11.00 Analystencall)
    07:00 DEU: Alzchem, Jahreszahlen
    07:00 DEU: BASF, Jahreszahlen (10.30 Pk, 9.00 Analystencal) 07:00 CHE: Swiss Re, Jahreszahlen (14.00 Analystencall) 07:30 DEU: Delivery Hero, Q4-Zahlen (14.00 Call)
    07:45 ESP: Amadeus IT, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Pearson Group, Jahreszahlen
    08:00 GBR: International Consolidated Air, Jahreszahlen 10:00 DEU: TKMS, Hauptversammlung

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: FMC, Geschäftsbericht
    ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Investor Day

    TERMINE KONJUNKTUR
    DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland 00:30 JPN: Verbraucherpreise 2/26
    00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 1/26
    00:50 JPN: Industrieproduktion 1/26 (vorläufig)
    01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 2/26
    06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 1/26
    07:00 FIN: BIP Q4/24
    08:00 SWE: BIP Q4/25
    08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 1/26
    08:45 FRA: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
    08:45 FRA: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
    08:45 FRA: Erzeugerpreise 1/26
    09:00 AUT: Erzeugerpreise 1/26
    09:00 ESP: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
    09:00 CHE: BIP Q4/25
    09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 2/26
    10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 2/26 11:00 BEL: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
    12:00 PRT: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
    12:00 PRT: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
    14:00 DEU: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
    14:30 USA: Erzeugerpreise 1/26
    15:45 USA: MNI Chicago PMI 2/26
    16:00 USA: Bauinvestitionen 12/25

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Fortsetzung Hybrid-Veranstaltung Hans-Böckler-Stiftung zum Thema «Zukunftsfragen des Arbeits- und Sozialrechts» + 11.30 Keynote Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas

    QAT: Geneva International Motor Show (GIMS) (bis 2.3.26), Qatar °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    TAGESVORSCHAU Termine am 27. Februar 2026 Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 27. Februar 2026 ^ TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: Holcim, Jahreszahlen (11.00 Analystencall) 07:00 DEU: Alzchem, Jahreszahlen 07:00 DEU: BASF, Jahreszahlen (10.30 Pk, 9.00 Analystencal) 07:00 CHE: …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     