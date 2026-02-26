Bosch baut bisher 6.000 Stellen in Deutschland ab

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Bosch hat in der Mobilitätssparte bisher rund 6.000 Stellen in Deutschland abgebaut. Das sagte Bosch-Chef Stefan Hartung der "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten". Der weltgrößte Autozulieferer reagiert auf die sich wandelnde Branche und die verhaltene Nachfrage nach Elektroautos unter anderem mit einem großangelegten freiwilligen Abbauprogramm beim Personal. Insgesamt sind davon in der Kfz-Sparte rund 22.000 Stellen am Standort Deutschland betroffen, die in den nächsten Jahren wegfallen sollen.

Hartung sagte weiter: "Der größte Weg liegt also noch vor uns." Darüber hinaus habe man in den Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern in den vergangenen Monaten Abschlüsse an fast allen betroffenen Standorten erreicht. "Das war für beide Seiten sehr anspruchsvoll, aber leistet einen entscheidenden Beitrag zur Schließung der Kostenlücke und damit zur Sicherung der Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit von Bosch", betonte der 60-Jährige, der seit 2022 Vorsitzender der Geschäftsführung ist.