    Der Börsen-Tag

    DAX trotzt Wall Street: Deutsche Indizes im Plus, US-Börsen schwächeln

    Deutsche Indizes im Aufwind, Wall Street unter Druck: Während DAX & Co. zulegen, geraten Dow Jones und S&P 500 ins Minus – mit teils kräftigen Ausschlägen bei Einzelwerten.

    Foto: Aleksej Kekse - Heidelberg Materials

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes haben sich heute uneinheitlich entwickelt und zeigen ein gemischtes Bild zwischen dem deutschen und dem US-Markt. In Deutschland kann der Leitindex DAX leicht zulegen. Er notiert aktuell bei 25.257,32 Punkten und liegt damit 0,20 Prozent im Plus. Noch besser entwickelt sich der SDAX: Der Index der kleineren Werte steigt um 0,54 Prozent auf 18.069,37 Punkte und gehört damit zu den stärkeren Gewinnern im deutschen Markt. Der TecDAX zeigt sich ebenfalls freundlich, wenn auch mit geringerer Dynamik: Der Technologieindex gewinnt 0,12 Prozent auf 3.750,44 Punkte. Dagegen tendiert der MDAX, der die mittelgroßen deutschen Unternehmen abbildet, leicht schwächer. Er gibt um 0,07 Prozent nach und steht bei 31.422,20 Punkten. Damit präsentieren sich die deutschen Indizes insgesamt überwiegend fester, mit leichten bis moderaten Aufschlägen, während nur der MDAX knapp im Minus notiert. An der Wall Street überwiegen dagegen die Verluste. Der Dow Jones Industrial liegt derzeit bei 49.393,10 Punkten und verliert 0,21 Prozent. Noch deutlicher unter Druck steht der breiter gefasste S&P 500, der um 0,84 Prozent auf 6.889,65 Punkte nachgibt. Im direkten Vergleich zeigt sich damit: Während die großen US-Indizes heute überwiegend schwächer tendieren, können sich die deutschen Aktienbarometer – angeführt von SDAX und DAX – überwiegend im Plus behaupten.

    DAX

    Die stärksten Gewinner im DAX waren Deutsche Börse (+3,06%), Fresenius Medical Care (+2,32%) und adidas (+2,21%), während Siemens Energy (-2,60%), MTU Aero Engines (-2,76%) und Heidelberg Materials (-5,18%) zu den größten Verlierern zählten. Insgesamt fallen die Tagesgewinne moderat aus, die Verluste reichen mit Heidelberg Materials jedoch deutlich über das DAX-Mittelfeld hinaus.

    MDAX

    Im MDAX stachen PUMA (+9,59%), AUTO1 Group (+9,46%) und AIXTRON (+5,62%) hervor. Demgegenüber fielen Jungheinrich (-7,15%), Kion Group (-10,68%) und freenet (-11,84%) deutlich zurück. Die Bandbreite im MDAX ist damit besonders groß: hohe Einzeltagsgewinne stehen extremen Verlusten gegenüber.

    SDAX

    Im SDAX führten adesso (+10,99%), GFT Technologies (+8,04%) und NORMA Group (+7,09%) die Gewinnerliste an. Auf der Verliererseite lagen Alzchem Group (-3,21%), Gerresheimer (-4,59%) und Befesa (-5,34%). Auch hier übersteigen die besten Zugewinne deutlich die moderaten Rückgänge einiger Titel.

    TecDAX

    Im TecDAX waren ATOSS Software (+6,51%), AIXTRON (+5,62%) und Nemetschek (+5,29%) die Topwerte; die Schwächsten waren United Internet (-2,60%), HENSOLDT (-3,88%) und freenet (-11,84%). AIXTRON taucht sowohl im MDAX als auch im TecDAX als Tagesgewinner auf, freenet belastet mehrere Indices als klarer Verlierer.

    Dow Jones

    Beim Dow Jones lagen IBM (+2,67%), Salesforce (+2,47%) und American Express (+2,03%) vorn, während Amgen (-2,02%), Caterpillar (-2,31%) und Merck & Co (-2,35%) nachgaben. Die Bewegungen sind hier insgesamt moderat und deutlich kleiner als in den deutschen Nebenmärkten.

    S&P 500

    Im S&P 500 verzeichneten FICO (+6,96%), Accenture Registered (A) (+6,42%) und TKO GROUP HOLDINGS Registered (A) (+6,25%) die größten Zuwächse. Auf der anderen Seite fielen Super Micro Computer (-5,24%), Broadcom (-5,27%) und Agilent Technologies (-6,87%) deutlich zurück. Während einzelne US-Titel starke Ausschläge zeigten, lagen die größten Tagesgewinne im S&P knapp unter den Spitzen im SDAX/MDAX.

    Marktübergreifender Vergleich

    Der klar stärkste Tagesgewinner war adesso (+10,99%) vor PUMA (+9,59%); der deutlichste Verlierer war freenet mit -11,84% (in MDAX und TecDAX). Insgesamt zeigen die Nebenwerte (MDAX, SDAX) heute die größten Ausschläge nach oben und unten, während DAX und Dow Jones eher moderate Bewegungen verzeichnen.


