DZ BANK stuft NVIDIA CORP auf 'Kaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Nvidia von 225 auf 255 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Ingo Wermann attestierte dem Chipriesen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein "Schlussquartal mit Rekorden" und weiter steigender Erlösdynamik. Die Markterwartungen seien sowohl mit den Zahlen als auch dem Ausblick deutlich übertroffen worden./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 16:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 16:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,50 % und einem Kurs von 158,2EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 17:55 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Ingo Wermann
Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
