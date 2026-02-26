Deutlicher Kurssprung bei der Nagarro Aktie - 26.02.2026

Die Nagarro Aktie konnte bisher um +5,23 % auf 53,83€ zulegen. Das sind +2,68 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Nagarro Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -10,14 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 53,83€, mit einem Plus von +5,23 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Nagarro ist ein führendes IT-Dienstleistungsunternehmen, das sich durch innovative, maßgeschneiderte Lösungen und agile Methoden von der Konkurrenz abhebt.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Nagarro in den letzten drei Monaten Verluste von -28,86 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nagarro Aktie damit um -14,09 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -28,30 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Nagarro um -34,50 % verloren.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,01 % geändert.

Nagarro Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -14,09 % 1 Monat -28,30 % 3 Monate -28,86 % 1 Jahr -40,39 %

Informationen zur Nagarro Aktie

Es gibt 14 Mio. Nagarro Aktien. Damit ist das Unternehmen 743,90 Mio.EUR € wert.

EQS Voting Rights Announcement: Nagarro SE Nagarro SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 26.02.2026 / 17:31 CET/CEST Dissemination of a Voting …

Nagarro Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nagarro Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nagarro Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.